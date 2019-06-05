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В Архаринском районе разместили баннеры-памятки: что делать при встрече с тигром

В Архаринском районе разместили баннеры-памятки: что делать при встрече с тигром
Фото: www.instagram.com

Ходить по звериным тропам, подходить к добыче хищника, убегать – эти действия категорически не рекомендуется предпринимать при встрече с тигром. В населенных пунктах Архаринского района разместили баннеры с правилами поведения человека, оказавшегося один на один с полосатым царем тайги.

Баннеры поставили в местах, где выпустили тигров. «Не все местные жители знают, как вести себя при встрече или в конфликтной ситуации с хищником. Хотя, как уверяют специалисты, подобные встречи – явление крайне редкое. Тигры осторожны и не слишком стремятся общаться», – отмечают в управлении по охране животного мира Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, молодых самку и самца амурского тигра из Приморского края в мае выпустили на территории Амурской области. Тигрятам около года, и они уже готовы к самостоятельной жизни в дикой природе.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Тигры как один из стимулов покинуть АО.

  • inoy

    inoy
    48 минут назад

    жителям АО создают невыносимые условия, чтобы они освободили ареал обитания тиграм в том числе и ПУтиргам))

  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    ПУтиграм*)

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