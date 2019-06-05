В Архаринском районе разместили баннеры-памятки: что делать при встрече с тигром

Ходить по звериным тропам, подходить к добыче хищника, убегать – эти действия категорически не рекомендуется предпринимать при встрече с тигром. В населенных пунктах Архаринского района разместили баннеры с правилами поведения человека, оказавшегося один на один с полосатым царем тайги.

Баннеры поставили в местах, где выпустили тигров. «Не все местные жители знают, как вести себя при встрече или в конфликтной ситуации с хищником. Хотя, как уверяют специалисты, подобные встречи – явление крайне редкое. Тигры осторожны и не слишком стремятся общаться», – отмечают в управлении по охране животного мира Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, молодых самку и самца амурского тигра из Приморского края в мае выпустили на территории Амурской области. Тигрятам около года, и они уже готовы к самостоятельной жизни в дикой природе.