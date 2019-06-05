Гороскоп на 5 июня: Весы обретут уверенность, Раки попросят помощь

Восход Солнца: 04:21

Заход Солнца: 20:34

Солнце в Близнецах.

Овен. Неожиданные перемены могут заставить вас изрядно потрудиться и даже заниматься совершенно незнакомым и неизученным делом. Ваша увлеченность будет способствовать большим успехам. Главное – последовательность в достижении выбранной цели. Результат будет зависеть только от вас самих. В личной жизни остерегайтесь измен и обманов.

Телец. Среда будет странной для Тельцов. Она несет искушения плоти, соблазны, иллюзии в отношении с партнерами. При заключении коммерческих сделок вероятны обман или непорядочное отношение партнеров. Сегодня возможны проблемы в семейных отношениях. Сильная раздражительность или упрямство может вызвать желание нагрубить или обидеть кого-нибудь из живущих рядом. Постарайтесь воздержаться от этого.

Близнецы. Несмотря на возможные неожиданности, вы сможете наладить и укрепить отношения с окружающими, улучшить свое материальное положение. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дел и начинаний. Ваше мнение не останется без внимания того, кто хочет его узнать.

Рак. Этот день символизирует оплату кармических долгов. Благоприятный период для восстановления и укрепления старых связей или оказания помощи близким. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение.

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Лев. С этого дня внимательно отнеситесь к финансовым операциям, расходам. Не стоит делать крупных покупок, заключать сделки. Возможны мелкие потери, кражи. Вероятно, вам предложат выгодное дело, но с деньгами придется подождать, так как результат не может быть молниеносным.

Дева. Критический день. На работе и дома вероятны нестабильность. Эмоциональная чувствительность может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны или головные боли. Вам необходимо трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми прожектами. Не проявляйте активности в коммерческих делах.

Весы. Этот день может пройти под знаком интуитивной работы, подтверждаемой верными, выверенными действиями. Постепенно будет возрастать уверенность в собственных силах и надежда на удачное завершение начатых дел. Звезды предлагают вам именно сегодня начинать серьезные деловые переговоры. Они должны быть весьма успешными. Вам, возможно, посчастливится также подписать важный договор и отправиться в непродолжительную поездку в интересах бизнеса.

Скорпион. День обмана, лживых обещаний, нарушений договоренности. Возможны крупные финансовые потери или крах всей деятельности. Разберитесь в своих отношениях с партнерами, коллегами. Пересмотрите планы и тактику поведения. Личная жизнь также потребует от вас осторожности и внимания.

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Стрелец. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Не исключено, что день надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей. Вероятны творческое вдохновение, новое знакомство.

Козерог. Благоприятный день для подведения итогов. Возможно поступление финансовых средств или какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется изменить отношение к близкому человеку, проявив любовь и нежность.

Водолей. Первая половина дня неблагоприятна. Вероятно, вам предстоит выдержать экзамен на зрелость. Если вы уверенно справитесь с испытанием, сможете трезво переосмыслить прошлое, продумать предстоящие действия, вы обретете мир и покой в семье. В конце концов задуманное можно реализовать другими методами и с новыми людьми.

Рыбы. День несет двойственную характеристику. Первая половина дня благоприятна: сулит покровительство Высших сил. Во второй половине дня семейные проблемы выйдут на первый план, отнимут много сил и повлекут за собой расходы. Вы будете остро нуждаться в освобождении от отрицательных эмоций. Рекомендуется уединение и общение с природой.

Астролог: Вальдемар Небоходцев