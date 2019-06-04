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Санавиация доставила в Благовещенск мальчика, упавшего с балкона

Санавиация доставила в Благовещенск мальчика, упавшего с балкона
Фото: www.amur.info

Мальчика, пострадавшего при падении с высоты, из Бурейской больницы доставили Амурскую областную клиническую больницу. Транспортировка пациента осуществлялась с помощью санавиации.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 3 июня в Бурейскую больницу с травмами доставили семилетнего ребенка. Он выпал с балкона, расположенного на третьем этаже жилого дома.

Состояние пострадавшего врачи охарактеризовали как тяжелое. Мальчика поместили в реанимацию. Во вторник, 4 июня, пациента доставили в областной центр. Врачи продолжают оказывать помощь ребенку.

По предварительным данным, падение произошло в результате несчастного случая. В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

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#дети #здоровье

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