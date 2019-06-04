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В Забайкальском крае к школьницам залезли под юбки перед ЕГЭ

В Забайкальском крае к школьницам залезли под юбки перед ЕГЭ
Фото: mycdn.me

Родители в поселке Могойтуе Забайкальского края пожаловались на поиски шпаргалок под юбками у школьниц на ЕГЭ. Перед началом госэкзамена девочек обыскивали. В региональное министерство образования подали жалобу.

Родители выпускников пожаловались, что экзаменаторы перед началом Единого государственного экзамена искали шпаргалки под юбками у школьниц. Об этом ИА «Чита.Ру» рассказал один из родителей. Информацию о жалобе подтвердили в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.

«В Могойтуе проходил ЕГЭ. На нем присутствовали представители из Москвы. Они перед экзаменом детей разделили на мальчиков и девочек, а затем обыскивали. Девочкам даже под юбки залазили. Как вы думаете, после такого стресса дети как сдали экзамен? Неужели так можно поступать или это самоуправство представителей из Москвы?» – прокомментировал один из родителей.

В пресс-службе минобразования подтвердили, что им поступило обращение с просьбой разобраться. «Сейчас председатель государственной экзаменационной комиссии проводит проверку. Сегодня проходит селекторное совещание, где экзаменаторам напомнили, как нужно себя вести», – сообщили в ведомстве.

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#дети #происшествия #школа

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Комментарии
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    1 час назад

    Не в минобр нужно писать, а в прокуратуру. Оборзели совсем борцы со списыванием. Ловите, соблюдая закон, если мозгов хватит.

  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    1 час назад

    Какие то холопы из глубинки еще и хрюкают.

    Мамки их с папками голосовали то за Путина?

    Скажите спасибо право первой брачной ночи не ввели пока. Еще возмущаются, скоты

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