В Забайкальском крае к школьницам залезли под юбки перед ЕГЭ

Родители в поселке Могойтуе Забайкальского края пожаловались на поиски шпаргалок под юбками у школьниц на ЕГЭ. Перед началом госэкзамена девочек обыскивали. В региональное министерство образования подали жалобу.

Родители выпускников пожаловались, что экзаменаторы перед началом Единого государственного экзамена искали шпаргалки под юбками у школьниц. Об этом ИА «Чита.Ру» рассказал один из родителей. Информацию о жалобе подтвердили в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.

«В Могойтуе проходил ЕГЭ. На нем присутствовали представители из Москвы. Они перед экзаменом детей разделили на мальчиков и девочек, а затем обыскивали. Девочкам даже под юбки залазили. Как вы думаете, после такого стресса дети как сдали экзамен? Неужели так можно поступать или это самоуправство представителей из Москвы?» – прокомментировал один из родителей.

В пресс-службе минобразования подтвердили, что им поступило обращение с просьбой разобраться. «Сейчас председатель государственной экзаменационной комиссии проводит проверку. Сегодня проходит селекторное совещание, где экзаменаторам напомнили, как нужно себя вести», – сообщили в ведомстве.