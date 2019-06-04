Благовещенец обнаружил выброшенные надгробия

Шокирующую находку обнаружил благовещенский велосипедист. Мужчина наткнулся на выброшенные надгробия. При этом кладбища поблизости нет и в помине.

«Катался на велосипеде. На окраине города, в районе Черемушки, есть заброшенный дом. Там я увидел два надгробия. На одном фото и имя женщины 1934 года рождения. На втором – данные мужчины. Странно, что памятники оказались в таком месте. Я считаю, что это неправильно, не должны такие вещи валяться где попало», – уверен мужчина. В полицию горожанин не обращался.