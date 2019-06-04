Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:12 0

Благовещенец обнаружил выброшенные надгробия

Благовещенец обнаружил выброшенные надгробия

Шокирующую находку обнаружил благовещенский велосипедист. Мужчина наткнулся на выброшенные надгробия. При этом кладбища поблизости нет и в помине.

«Катался на велосипеде. На окраине города, в районе Черемушки, есть заброшенный дом. Там я увидел два надгробия. На одном фото и имя женщины 1934 года рождения. На втором – данные мужчины. Странно, что памятники оказались в таком месте. Я считаю, что это неправильно, не должны такие вещи валяться где попало», – уверен мужчина. В полицию горожанин не обращался.

Просмотров всего: 762

#происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Забайкальском крае к школьницам залезли под юбки перед ЕГЭ
Происшествия 1

Амурчан просят помочь в розыске женщины-инвалида
Общество

Амурчанки, пострадавшие в Китае из-за падения с высоты, выписались из больниц
Происшествия 1

В Благовещенске разыскивают мужчину, напавшего на девушку (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь