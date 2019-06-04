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В Благовещенске ищут желающих раскрасить площадку для онкобольных детей

В Благовещенске ищут желающих раскрасить площадку для онкобольных детей
Фото: pixabay.com

В Благовещенске ищут добровольцев для покраски детской площадки возле отделения детской онкогематологии. Есть нанесенный эскиз, краски и кисточки. Нужна только помощь неравнодушных людей.

Сбор назначен на четверг, 6 июня, во дворе отделения детской гематологии по адресу: улица Октябрьская, 108В. «С 17 часов возле отделения приглашаем всех, кто захочет помочь детям сделать площадку яркой и красивой. Требований никаких нет, художественные способности не требуются – художница уже нанесла контуры рисунка, осталось только раскрасить», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» руководитель фонда «Добро без границ» Анна Захарченко.

Детская площадка появилась в июне 2017 года. Как сообщало ИА «Амур.инфо», средства на покупку и установку оборудования предоставил благотворитель, пожелавший остаться неизвестным. Площадка состоит из нескольких тренажеров и песочницы. Все расположено под навесом, потому что детям с онкологическими заболеваниями нельзя быть под открытым солнцем. Маленькие пациенты онкогематологического отделения находятся на длительном лечении. До этого ребятам негде было гулять.

Установить качели и песочницу предложил фонд «Добро без границ». Идею поддержал благовещенский волонтер Игорь Меметов. Вместе они нашли спонсора, который выделил 300 тысяч рублей. Неравнодушные горожане помогли установить качели и песочницу.

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#дети #жизнь

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