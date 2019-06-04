Вслед за ЦЭВом в Благовещенске засветятся другие памятники архитектуры

Проект по созданию системы освещения разработали пять лет назад. Одним из меценатов стал владелец медиахолдинга Игорь Горевой. Он рассказал, для чего, по его мнению, нужно уделять внимание таким вопросам. «Чтобы красиво было в городе, чтобы наши дети и внуки любовались этим. Чтобы из города не уезжали люди. Люди инстинктивно ищут – понимают или не понимают это – красоту. Вот красота для города Благовещенска», – показывает Игорь Геннадьевич на подсвеченное здание Центра эстетического воспитания.

Еще 1,5 миллиона рублей на проект выделила администрация Благовещенска. Прожекторы постарались установить таким образом, чтобы днем они были не видны за карнизами на парапетах. Между тем в областной государственной инспекции по охране культурного наследия будут рекомендовать устанавливать подсветку при реставрации старинных зданий в Благовещенске. Однако последнее слово останется за собственником объекта.

Вскоре в городе засветятся здания бывшего электроаппаратного завода по адресу: улица Ленина, 130, а также гимназия № 1 (Ленина, 177 – Калинина, 13), Алексеевская гимназия (Горького, 153), Дом военного губернатора (Ленина, 144), аллея в Городском парке и здание Общественно-культурного центра (Ленина, 100). Спонсор уже есть.