Историк: подземного хода между ЦЭВ и музеем нет

«Как такового хода мы не видим. Прохода, тоннеля, лаза и так далее нет, просто обычное технологичное решение в подвале. Это доступ к слуховому окну, чтобы можно было его открывать или закрывать, чтобы была вентиляция. На мой взгляд, это обычное естественное решение архитекторов того периода, которые строили это здание», – высказал мнение директор центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

Согласно городской легенде, между зданием Центра эстетического воспитания и областным краеведческим музеем есть подземный ход. Это опроверг начальник областной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Виталий Ребизант. Он напомнил, что до революции здания занимали конкурирующие фирмы – в нынешнем ЦЭВе находился торговый дом «Чурин и компания», в здании музея располагался магазин «Кунст и Альберс».