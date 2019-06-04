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сегодня, 18:18 4

Историк: подземного хода между ЦЭВ и музеем нет

Историк: подземного хода между ЦЭВ и музеем нет

Внешнее преображение исторического здания ЦЭВ в Благовещенске привлекло внимание к внутреннему содержанию постройки. В подвал спустился археолог Денис Волков. Он исследовал помещение, которое некоторые окрестили потайным, и определил, что это обычный подвал, ведущий к слуховому или вентиляционному окну.

«Как такового хода мы не видим. Прохода, тоннеля, лаза и так далее нет, просто обычное технологичное решение в подвале. Это доступ к слуховому окну, чтобы можно было его открывать или закрывать, чтобы была вентиляция. На мой взгляд, это обычное естественное решение архитекторов того периода, которые строили это здание», – высказал мнение директор центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

Согласно городской легенде, между зданием Центра эстетического воспитания и областным краеведческим музеем есть подземный ход. Это опроверг начальник областной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Виталий Ребизант. Он напомнил, что до революции здания занимали конкурирующие фирмы – в нынешнем ЦЭВе находился торговый дом «Чурин и компания», в здании музея располагался магазин «Кунст и Альберс».

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#история #культура #память

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    И так было ясно, что никакого подземного хода нет.

  • full

    full
    1 час назад

    Даже, если бы и был, его давно бы затопило.

  • Victrix

    Victrix
    32 минуты назад

    Даже если бы не затопило, на кой хрен он там нужен?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    28 минут назад

    Согласно легенде ход между музеем и медучилищем(В ту пору женское училище) Копайте дальше..емое

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