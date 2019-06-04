Амурчан просят помочь в розыске женщины-инвалида
Амурские полицейские продолжают искать Наталью Домосевич. Женщина-инвалид ушла из дома в селе Тамбовка еще в октябре 2018 года. Где она и что с ней, до сих пор никто не знает.
Приметы женщины: на вид 35–40 лет (родилась в 1983 году), рост 150–155 сантиметров, средней полноты, лицо овальное, глаза карие, волосы русые, прямые, обычно собирает их в пучок на затылке. Женщина не умеет ни читать, ни писать. Особая примета: говорит быстро, невнятно, заикается.
Наталья была одета в теплую розовую кофту, темно-синие брюки, черные сапоги. Всем, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: (41638) 21-2-02, 21-5-45 или по телефону 02, с сотового – 102. Правоохранители гарантируют конфиденциальность сообщений.
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