Амурчан просят помочь в розыске женщины-инвалида

Приметы женщины: на вид 35–40 лет (родилась в 1983 году), рост 150–155 сантиметров, средней полноты, лицо овальное, глаза карие, волосы русые, прямые, обычно собирает их в пучок на затылке. Женщина не умеет ни читать, ни писать. Особая примета: говорит быстро, невнятно, заикается.

Наталья была одета в теплую розовую кофту, темно-синие брюки, черные сапоги. Всем, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: (41638) 21-2-02, 21-5-45 или по телефону 02, с сотового – 102. Правоохранители гарантируют конфиденциальность сообщений.