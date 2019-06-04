Амурчанки, пострадавшие в Китае из-за падения с высоты, выписались из больниц

Жительница Свободного Эльвира Панина, получившая серьезные травмы в Китае, упав с высоты, вернулась в Россию. Наталья Серова, которая также пострадала в результате падения, выписалась из Амурской областной больницы. Амурчанки вернулись домой и продолжают лечение дома.

«Эльвиру прооперировали лишь 17 мая – раньше нельзя было по медицинским показаниям. Было проведено две операции – на колене и бедре, поставили титановые пластины. Всё это время нас лечили ортопед, хирург и терапевт. Общались через программу-переводчик. Отношение было хорошее, они профессионально выполняли свои обязанности, сутками находясь рядом. Как только стало возможно, нас отпустили домой под наблюдение наших врачей, – рассказала gzt-sv.ru мама Эльвиры Лидия Панина.

После того как Эльвира вернулась в Приамурье ей оказали помощь в областной больнице – сняли швы, сделали снимки и сказали, что операции в Китае прошли благополучно. На лечение дочери в КНР родственники потратили около миллиона рублей, так как медицинской страховки у Эльвиры не было.

Вторую пострадавшую девушку Наталью Серову выписали из больницы в конце мая. На 20 июня ей назначили очередное обследование позвоночника.

Как сообщало Амур.инфо, в начале мая в Китае несчастный случай произошел с двумя амурчанками. 24-летние Эльвира Панина и Наталья Серова находились в городе Баодин провинции Хэбэй. 6 мая девушки забыли ключи от своей комнаты и решили попасть в помещение через окно. Они забрались на крышу полуподвального помещения и упали, так как перекрытие сломалось.

Девушки получили серьезные травмы. При этом медицинских страховок у них не было. 15 мая Наталью Серову привезли в Благовещенск и госпитализировали в областную больницу. Эльвира Панина оставалась в Китае до 29 мая. На лечение девушек объявлялся сбор средств. Родители выражали благодарность всем, кто помог их дочерям.

Фото: www.instagram.com