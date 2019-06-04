В Благовещенске отремонтируют улицу Театральную в районе ВДНХ

В областном центре Приамурья ищут подрядчика, который займется ремонтом улицы Театральной. На это за счет средств федерального и областного бюджетов выделено 132,5 миллиона рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно аукционной документации, преображение ждет отрезок улицы Театральной от Октябрьской до Вокзальной. По контракту работы должны начаться уже в июле текущего года с расчистки территории. С июля по август должно быть проведено обустройство ливневой канализации.

Затем с августа по октябрь в графике работ значится «устройство дорожной одежды». В октябре подрядчик займется устройством тротуаров, озеленением, установкой наружного освещения, а затем организацией дорожного движения.

В частности, прописаны следующие виды работ: устройство заездного кармана, въездов, правоповоротных полос, уширение парковки ДЖ №105 и ВДНХ, устройство правоповоротной полосы на улице Конной, устройство правоповоротной полосы на улице Заводской, восстановление автомобильной стоянки в районе ВДНХ, установка светофорного объекта на перекрестке Театральная – Северная, ремонт светофорных объектов на перекрестках Театральная – Конная и на Театральной, 140 в районе бани, ремонт транспортного светофорного объекта на Театральной – Заводской.

Деньги область и Федерация – 132,5 миллиона рублей – выделили для реализации регионального проекта «Дорожная сеть Амурской области и Благовещенской городской агломерации» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Проект был утвержден протоколом заседания совета при правительстве Амурской области по стратегическому развитию и проектной деятельности 14 декабря 2018 года.

Все работы должны быть выполнены до 31 октября.