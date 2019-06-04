Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:06 0

В Благовещенске отремонтируют улицу Театральную в районе ВДНХ

В Благовещенске отремонтируют улицу Театральную в районе ВДНХ
Фото: ru.depositphotos.com

В областном центре Приамурья ищут подрядчика, который займется ремонтом улицы Театральной. На это за счет средств федерального и областного бюджетов выделено 132,5 миллиона рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно аукционной документации, преображение ждет отрезок улицы Театральной от Октябрьской до Вокзальной. По контракту работы должны начаться уже в июле текущего года с расчистки территории. С июля по август должно быть проведено обустройство ливневой канализации.

Затем с августа по октябрь в графике работ значится «устройство дорожной одежды». В октябре подрядчик займется устройством тротуаров, озеленением, установкой наружного освещения, а затем организацией дорожного движения.

В частности, прописаны следующие виды работ: устройство заездного кармана, въездов, правоповоротных полос, уширение парковки ДЖ №105 и ВДНХ, устройство правоповоротной полосы на улице Конной, устройство правоповоротной полосы на улице Заводской, восстановление автомобильной стоянки в районе ВДНХ, установка светофорного объекта на перекрестке Театральная – Северная, ремонт светофорных объектов на перекрестках Театральная – Конная и на Театральной, 140 в районе бани, ремонт транспортного светофорного объекта на Театральной – Заводской.

Деньги область и Федерация – 132,5 миллиона рублей – выделили для реализации регионального проекта «Дорожная сеть Амурской области и Благовещенской городской агломерации» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Проект был утвержден протоколом заседания совета при правительстве Амурской области по стратегическому развитию и проектной деятельности 14 декабря 2018 года.

Все работы должны быть выполнены до 31 октября.

Просмотров всего: 41

#строительство #транспорт

распечатать


Происшествия 2

В Хабаровске прошли обыски в управлении ДВЖД, возбуждены уголовные дела
Происшествия 3

В Белогорске мужчина нарушил ПДД и был сбит автомобилем

Происшествия 7

Осужден виновник резонансного ДТП в Приморье, в котором погибла семья из Белогорска
Происшествия 1

В Новобурейском легковушка сбила пешехода
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь