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В Благовещенске разыскивают мужчину, напавшего на девушку (видео)

В Благовещенске разыскивают мужчину, напавшего на девушку (видео)

Благовещенские полицейские просят опознать мужчину, напавшего на девушку. Инцидент произошел 1 июня около 23 часов возле дома по адресу: улица Калинина, 142. Мужчина отобрал телефон у девушки.

Возле арки нападавший повалил жертву на землю и угрожал ей. Так как это произошло возле подъезда жилого дома, мужчина попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Известно, что нападавший – мужчина около 45 лет, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Всех, кто видел его или знает, где он может находиться, просят сообщить об этом в полицию по номеру 02 или по телефону дежурной части (4162) 42-00-16.

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#закон #криминал #происшествия

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