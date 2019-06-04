Джулия Ванг рассказала о жизни с синдромом Морриса

37-летняя Джулия Ванг рассказала подписчикам, что ее образ блондинки в экстравагантных нарядах был придуман продюсерами шоу «Битва экстрасенсов» для поднятия рейтингов. По словам Джулии, в обычной жизни она абсолютно другая.

После победы в 15 сезоне «Битвы экстрасенсов», Ванг начала менять свою внешность. Звезда коротко постриглась, отказалась от макияжа и стала носить мужскую одежду.

В последнее время звезда «Битвы» часто откровенничает с подписчиками. В новом посте Джулия рассказала, что у нее синдром Морриса, а также раскрыла другие факты о себе.

«Правда или ложь. 1. Я самоучка и не имею профессионального химического и парфюмерного образования. Ложь. РХТУ им. Д. И. Менделеева и GIP. 2. В детстве я собирал кувшинки, и меня за это дико били. Правда. 3. У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса», – написала в Инстаграме Ванг. При этом она говорила о себе в мужском роде.

Синдром Морриса – это врожденное заболевание людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность к мужским половым органам (андрогенам). Человек с таким диагнозом выглядит как женщина, но по генетическим показателям является мужчиной.

Ванг добавила, что не является трансгендером с кучей пластических операций. «Я генетический мужчина», – заявила экстрасенс.

Звезда также рассказала, что у нее действительно есть способности и она является экстрасенсом. «Я помог миллионам людей, и никто из них меня не благодарил. Лишь одна девушка, я вылечил ее брата со второй степенью рака желудка. Брал отказных», – заверила Джулия в мужском роде.

Экстрасенс жаловалась, что ее часто принимают за мужчину. В феврале в магазине ее поздравили с Днем защитника Отечества, а теперь некоторые представительницы прекрасного пола стали оказывать ей знаки внимания, сообщает Cosmo.ru.