В Хабаровске прошли обыски в управлении ДВЖД, возбуждены уголовные дела

Оперативники провели следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске. Обыски проводились в рамках расследования уголовных дел. На Дальнем Востоке должностные лица ОАО «РЖД» подозреваются в получении взяток, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Возбуждены уголовные дела в отношении бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и трех маневровых диспетчеров железнодорожной станции Хабаровск-2. Сотрудника РЖД подозревают в совершении 3 эпизодов преступлений по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере». Также во взяточничестве подозревают маневровых диспетчеров.

По данным следствия, в течение 2015-2019 годов сотрудники ОАО «РЖД» из Хабаровска и Приморья систематически получали от представителей транспортных компаний региона взятки за общее покровительство, выражающееся в ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов, используемых коммерческими организациями. Общий размер взяток, по предварительным данным, составляет около 3,5 миллиона рублей. Оперативное сопровождение по делу осуществляли управление транспорта МВД России по ДФО и УФСБ России по Приморскому краю.