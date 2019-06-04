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Главу амурского Россреестра обвиняют в получении еще одной крупной взятки

Главу амурского Россреестра обвиняют в получении еще одной крупной взятки

В отношении начальника амурского управления Росреестра Сергея Чечевского возбудили второе уголовное дело по факту получения взятки в значительном размере. Теперь в отношении чиновника возбуждено два дела. Они объединены в одно производство.

Сейчас Сергей Чечевский находится в СИЗО. 4 июня Благовещенский городской суд продлил ему срок содержания под стражей на один месяц и 8 суток. В СИЗО подозреваемый пробудет до 12 июля.

Основания для продления содержания под стражей главы областного управления Росреестра остались прежними. Суд считает, что он может скрыться от следствия и оказать влияние на свидетелей.

Ранее ИА «Амур.инфо» сообщало, что в начале декабря 2018 года Чечевский через посредника получил незаконное денежное вознаграждение от жительницы Благовещенска за внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении наименования объекта недвижимости. 4 апреля его задержали по подозрению во взяточничестве на рабочем месте и поместили под стражу. Следственное управление СКР по Амурской области возбудило уголовное дело.

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