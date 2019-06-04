Медведь, напавший на женщину, по-прежнему живет на благовещенской турбазе

Фото: Амур.инфо

На турбазе, где медведь напал на женщину и нанес ей увечья, корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали о судьбе животного. Зверь находится на прежнем месте, никаких мер в его отношении предпринимать не планируют.

«Мишки на месте у нас. Все хорошо, и убирать их не собираются. У нас два медведя. Знаете, это все к руководству, они с нами не делятся. Но я думаю, вряд ли с ними что-то будет», – прокомментировала одна из сотрудниц турбазы.

Как сообщалось ранее, 8 апреля посетительница, пытавшаяся покормить хищника, получила рваные раны руки. Позже конечность пришлось ампутировать. Амурское следственное управление СК РФ по факту случившегося возбудило уголовное дело по 238 статье УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Дело находится в производстве, расследуется. Специалисты областного следственного управления СК РФ допрашивают свидетелей, проводится судебно-медицинская экспертиза, которая может продлиться около двух месяцев. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников базы отдыха, ответственных за содержание животного и обеспечение безопасности посетителей.