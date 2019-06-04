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сегодня, 16:48 4

Медведь, напавший на женщину, по-прежнему живет на благовещенской турбазе

Медведь, напавший на женщину, по-прежнему живет на благовещенской турбазе
Фото: Амур.инфо

На турбазе, где медведь напал на женщину и нанес ей увечья, корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали о судьбе животного. Зверь находится на прежнем месте, никаких мер в его отношении предпринимать не планируют.

«Мишки на месте у нас. Все хорошо, и убирать их не собираются. У нас два медведя. Знаете, это все к руководству, они с нами не делятся. Но я думаю, вряд ли с ними что-то будет», – прокомментировала одна из сотрудниц турбазы.

Как сообщалось ранее, 8 апреля посетительница, пытавшаяся покормить хищника, получила рваные раны руки. Позже конечность пришлось ампутировать. Амурское следственное управление СК РФ по факту случившегося возбудило уголовное дело по 238 статье УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Дело находится в производстве, расследуется. Специалисты областного следственного управления СК РФ допрашивают свидетелей, проводится судебно-медицинская экспертиза, которая может продлиться около двух месяцев. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников базы отдыха, ответственных за содержание животного и обеспечение безопасности посетителей.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    43 минуты назад

    И пущай жЫвёт! нефиг пяным дурам лезти, куда не просять...

  • Сэр

    Сэр
    41 минута назад

    Ну и пусть себе живет. Ибо нехер

  • paravis

    paravis
    40 минут назад

    ДанИ пущай жЫвёт! нефиг пяным дурам лезти, куда не просять...


    Правильно.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    35 минут назад

    Да и пусть себе живёт на здоровье

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