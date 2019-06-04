В июне в Приамурье запустят воздушных змеев, сыграют на губных гармошках и станцуют лезгинку

В рамках юбилейного фестиваля 17 июня в Амурском областном краеведческом музее откроется передвижная выставка из Китая «Прикоснись к науке». Как сообщало Амур.инфо, передвижная экспозиция состоит из 7 тематических зон: светозвуковые исследования, секреты электромагнетизма, законы движения, занимательная математика, энциклопедия жизни, функционирование автомобиля, жизнь чисел.

«Интересно будет и школьникам, и взрослым. Посмотреть можно будет опыты по электрике, по механике, по физике, звук, свет. Достаточно интересная выставка, рекомендую сходить. Для детей вход бесплатный, а для родителей – по стоимости входного билета в Амурский краеведческий музей», – рассказала Ольга Юркова.

В ярмарке будут участвовать дальневосточные коллективы.

«В этом году к нам приезжают коллективы из Якутии, с Камчатки, из Хабаровского края, Приморья. Из Бурятии, скорее всего, приедет солист и «Забайкальские казаки» еще к нам приезжают. Вот такая, достаточно большая армия артистов-дальневосточников будет принимать участие в Российско-китайской ярмарке культуры и искусства. Будет из ЕАО, духовой оркестр детский, который также будет представлять свой регион на ярмарке», – отметила министр.

Российскую Федерацию представит Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка». Из Китая приедет коллектив, играющий на губных гармошках. «Россия – страна многонациональная, поэтому решили колорита кавказского привезти. Очень интересные постановки, это другой вид танцев. Надеемся, что еще один коллектив приедет, пока я держу в тайне, который будет представлять РФ.

Если мы говорим о китайской стороне, в этом году мы ждем очень интересный коллектив из Гонконга – это коллектив, который играет на губных гармошках. Я думаю, это будет интересно, потому что такого не было. Из Якутии мы ждем коллектив балалаечников, а из Гонконга – губные гармошки», – рассказала Ольга Александровна.

Вновь приедет в Приамурье симфонический оркестр провинции Хэйлунцзян. Музыканты дадут 5 концертов в Благовещенске и в других городах и районах Амурской области.

«Мы открываемся 23 июня на набережной реки Амур "детским днем", это будет детский праздник. Основное в этот день будет запуск воздушных змеев, я еще раз приглашаю. Знаю, что в прошлом году было много разочарованных людей, кто не смог на это посмотреть. Дай бог, чтобы была хорошая погода. Огромные воздушные змеи будут взмывать над городом Благовещенском. На самой набережной будут интересные игровые программы для детей.

Мы в этом году открываем ярмарку на китайской стороне 23 июня, мы ждем в гости заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову и ждем в гости заместителя министра культуры и туризма Китая.

24 июня на территории города Благовещенска пройдет подкомиссия по развитию российско-китайских отношений именно в части культуры. В ней примут участие все министры культуры регионов ДФО со своими докладами об отношениях России и Китая», – резюмировала Ольга Юркова.