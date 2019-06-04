Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:03 0

На смену Grumpy Cat пришла новая грустная кошка

На смену Grumpy Cat пришла новая грустная кошка
Фото: twitter.com/thedreamghoul/media

После смерти Grumpy Сat пользователи Сети стали искать замену кумиру. Ей стала кошка Луна, которая смотрит на мир с большой грустью. Пользователи всех социальных сетей оказались тронуты внешним видом кошки.

«Каждый раз, когда я произношу имя моей кошки, она смотрит на меня так, будто я сказала, что ее муж умер в море», – написала хозяйка Луны в Твиттере.

Пользователи не отставали и стали хвалить кошку и пересылать друг другу. «Вечер пятницы против вечера воскресенья», «Ваша кошка беспричинно мила», «Продолжайте постить фото вашей милой кошки, я не могу на нее насмотреться», «Мне ужасно смешно от ее печали, ничего не могу с собой поделать», – оставили комментарии пользователи.

В ответ многие также стали присылать хозяйке кошки фото своих питомцев с грустными мордочками.

Луна уже собрала около 200 тысяч лайков под одной из своих фото, а также ее изображение переслали более 52 тысяч раз. Станет ли Луна такой же популярной, как Grumpy Сat (на нее до сих пор подписаны 2,7 миллиона человек), покажет время.

Популярность пришла к Grumpy Cat в 2012 году. Пользователи сразу отметили недовольную морду кошки. В 2019 году кошка серьезно заболела и умерла в мае этого года.

Просмотров всего: 92

#животные #юмор

распечатать


В России и мире

Огромный самец аллигатора ворвался в дом ночью и разбил окно (видео)
Происшествия 3

В Приморье трое тигрят вышли на дорогу (видео)
Происшествия 3

В Магдагачи спасатели пришли на помощь теленку и корове
Общество 6

Благовещенец нашел на дороге неизвестную птицу (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь