На смену Grumpy Cat пришла новая грустная кошка

После смерти Grumpy Сat пользователи Сети стали искать замену кумиру. Ей стала кошка Луна, которая смотрит на мир с большой грустью. Пользователи всех социальных сетей оказались тронуты внешним видом кошки.

«Каждый раз, когда я произношу имя моей кошки, она смотрит на меня так, будто я сказала, что ее муж умер в море», – написала хозяйка Луны в Твиттере.

Пользователи не отставали и стали хвалить кошку и пересылать друг другу. «Вечер пятницы против вечера воскресенья», «Ваша кошка беспричинно мила», «Продолжайте постить фото вашей милой кошки, я не могу на нее насмотреться», «Мне ужасно смешно от ее печали, ничего не могу с собой поделать», – оставили комментарии пользователи.

В ответ многие также стали присылать хозяйке кошки фото своих питомцев с грустными мордочками.

Луна уже собрала около 200 тысяч лайков под одной из своих фото, а также ее изображение переслали более 52 тысяч раз. Станет ли Луна такой же популярной, как Grumpy Сat (на нее до сих пор подписаны 2,7 миллиона человек), покажет время.

Популярность пришла к Grumpy Cat в 2012 году. Пользователи сразу отметили недовольную морду кошки. В 2019 году кошка серьезно заболела и умерла в мае этого года.