В Зейском православном приходе гостям Amur Travel покажут святыни и угостят домашней выпечкой

В Зейском районе Амурской области активно готовятся к главному туристическому событию этого года. С 26 по 28 июля там пройдет второй Амурский международный туристический форум Amur Travel. Для участников и гостей форума готовят туристические и экскурсионные маршруты, сообщают в областном минэкономразвития.

Накануне специалисты администрации Зейского района проинспектировали один из таких маршрутов. Он проходит по территории Среднебельского Богородичного женского монастыря. В 2001 году в этих местах был восстановлен исторический Богородично-Албазинский женский монастырь. В 2011 году на его территории освятили храм в честь Албазинской иконы Божией Матери. А в 2013 решением Священного Синода монастырь был преобразован в подворье. В этом же году по благословению правящего архиерея, храм был переименован в приход Святой Великомученицы Варвары.

Настоятель отец Владимир готов встретить путешественников и рассказать им историю святыни. Экскурсия рассчитана на полчаса и ориентирована прежде всего на родителей с детьми. Туристам покажут дерево, пораженное молнией, живописные окрестные пейзажи. В подворье у гостей будет возможность погладить кроликов, покормить коз, кур и гусей, посетить пасеку.

После прогулки служители храма напоят гостей иван-чаем и угостят выпечкой. Отец Владимир нашёл рецепт «бабушкиных» пряников, которые раньше в семье пекли на православные праздники. Путешественники смогут посмотреть, как готовят семейные вкусности и попробовать уникальный медовый пряник, освященный на мощах великомученицы Варвары.

Желающих настоятель проводит в сам приход, где находятся несколько святынь – чтимый список Албазинской иконы Божией Матери, часть мощей великомученицы Варвары, апостола Андрея Первозванного.

Амурский международный туристический форум Amur Travel проводится в регионе второй раз. В прошлом году мероприятие прошло в Бурейском районе. Гостями форума стали более двух тысяч человек. В этот раз мероприятие снова соберет российских и иностранных туроператоров, представителей экспертного и предпринимательского сообщества, туристов и путешественников, амурчан и жителей других регионов Дальнего Востока, любящих родной край.