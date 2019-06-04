Галкин объявил войну Малахову

Максим Галкин написал гневный пост у себя в Инстаграме, уличив Андрея Малахова в сборе сплетен. В комментариях разгорелась настоящая борьба.

Галкин назвал Малахова в своем посте главным телесплетником страны после того, как в его журнале Starhit появилась публикация о том, что Галкин строит особняк на Кипре.

«Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет», – написал юморист.

Комментарии оставили многие звезды российского шоубизнеса. Так, Кристина Орбакайте написала о том, что прекрасно понимает гнев Малахова, в шоке оказался и Филипп Киркоров «Это просто жесть». Лолита отметила, что сейчас отдыхает на Кипре и уже собиралась покупать там дом. Не остался в стороне и Гарик Харламов. Поддержал Галкина и Влад Топалов: «Нет слов… Конца нет этим "перегибам". Не перестаю удивляться, хотя, спустя столько лет, пора бы уже… но нет… каждый раз умудряется пробить планку собственного беспредела».

Также супруг Пугачевой заявил, что это издание ему порядком надоело. По его мнению, его коллега сделал сбор сплетен своим главным капиталом. Также он уверен, что публикация оплачена, и журнал, пустив этот слух, заработал хорошую сумму.

В комментариях подписчики Малахова разделились на два лагеря. Одни поддержали Максима: «Малахов разочаровал», «Какое всем дело до вас? Даже если бы и был особняк, вы своим горбом зарабатываете деньги», «Неприятно, когда коллеги по цеху так отзываются, не уточнив обстоятельств».

Другие же заняли иную позицию: «Дыма без огня не бывает», «Сегодня не строите, а завтра, оп, и дом появится в собственности», «Могли бы тихо-мирно разобраться, а не выносить все на общественность», «Почему бы не позвонить напрямую и не высказать свои претензии Малахову?»

Ксения Собчак призвала мужа примадонны не делать поспешных выводов. Она поинтересовалась у Максима в комментариях, уверен ли он в том, что слух о его недвижимости заграницей пустил именно Андрей. В ответ шоумен написал, что ему все равно, кто пустил слух.