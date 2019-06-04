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сегодня, 15:11 4

В Райчихинске женщина зарезала сожителя и легла спать

В Райчихинске женщина зарезала сожителя и легла спать
Фото: Амур.инфо

Райчихинский городской суд приговорил местную жительницу к шести годам лишения свободы. Женщину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью сожителя, повлекшее его смерть. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года осужденная с сожителем вместе выпивали. Между ним возник конфликт – сожитель оскорбил женщину и избил ее.

Разозлившись, осужденная взяла кухонный нож и ударила обидчика, лежащего на диване. Сразу после этого она предложила вызвать скорую помощь, однако мужчина грубо ответил отказом. После этого потерпевшая легла спать в другой комнате.

На следующий день осужденная обнаружила друга мертвым. Он умер от потери крови.

При назначении наказания суд учел полное признание вины осужденной, помощь в расследовании, противоправное поведение потерпевшего и назначил женщине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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#происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    За аварию в приморье с тремя погибшими дали 2 года, тут убийство одного 6 лет дают

  • Флегматичный

    Флегматичный
    1 час назад

    028rus

    За аварию в приморье с тремя погибшими дали 2 года, тут убийство одного 6 лет дают



    Умышленные преступления от неумышленных отличать умеете?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Чудят в Paradise-чихенске.

  • ямщик

    ямщик
    24 минуты назад

    Мож у нее голова болела, а он доставал.

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