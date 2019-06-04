В Райчихинске женщина зарезала сожителя и легла спать

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Райчихинский городской суд приговорил местную жительницу к шести годам лишения свободы. Женщину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью сожителя, повлекшее его смерть. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года осужденная с сожителем вместе выпивали. Между ним возник конфликт – сожитель оскорбил женщину и избил ее.

Разозлившись, осужденная взяла кухонный нож и ударила обидчика, лежащего на диване. Сразу после этого она предложила вызвать скорую помощь, однако мужчина грубо ответил отказом. После этого потерпевшая легла спать в другой комнате.

На следующий день осужденная обнаружила друга мертвым. Он умер от потери крови.

При назначении наказания суд учел полное признание вины осужденной, помощь в расследовании, противоправное поведение потерпевшего и назначил женщине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.