До плюс 29 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 5 июня

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5 июня в Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах слабый дождь, днем местами грозы. Ночью и в утренние часы туман.

Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 2-7, днем местами с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 8...13, днем – 24...29 градусов тепла.

В Благовещенске ночью ясно, днем малооблачно, без осадков. Ветер с юго-востока ночью разгонится до 2-7, днем – до 4-9 метров в секунду. Воздух прогреется ночью до 10...12, днем – до 25...27 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.