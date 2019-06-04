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Амурских военных подняли по учебной тревоге

Амурских военных подняли по учебной тревоге
Фото: Амур.инфо

Подразделения мотострелковых соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономии, подняты по учебной тревоге. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба ВВО.

В мероприятии задействовано более 1 тысячи военнослужащих, а также боевая и специальная техника, в частности современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские системы «Акация», армейские вездеходы МТЛБУ.

Проверка боевой готовности ведется в рамках начала летнего периода обучения.

«Военнослужащие на штатной технике выходят в назначенные районы в обстановке работы средств радиоэлектронного противодействия условного противника. Активно применяется режим радиомаскировки и полного радиомолчания. По прибытии на полигоны военнослужащие отработают ведение наступательных действий и маневренной обороны», – информирует пресс-служба округа.

Отмечается, что мероприятие организовано «в единой тактической обстановке с применением опыта современных военных конфликтов».

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#военные #учения

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