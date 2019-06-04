На Дальнем Востоке и в Сибири самый грязный воздух

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Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным атмосферным воздухом. Самый высокий уровень был зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке.

Список регионов составили исходя из доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Перечень опубликовали в докладе о санитарно-эпидемиологической обстановке в России за 2018 год на сайте ведомства.

Специалисты отобрали и исследовали более миллиона проб атмосферного воздуха. В городских поселениях – более 900 тысяч проб, в сельских – свыше 170 тысяч. Гигиенические показатели качества атмосферного воздуха за последние шесть лет стабильны и не превышают 1,5 %.

Продолжает оставаться высоким уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. В 2018 году наиболее высокая доля проб атмосферного воздуха с превышением загрязняющих веществ зарегистрирована на городских территориях Сахалинской области, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Тыва, Кемеровской области и Красноярского края, Курской области и Челябинской области, Республики Крым.

В 2018 году доля проб с превышениями предельно допустимых максимальных разовых концентраций, на городских территориях составила 0,66 %, на сельских – 0,79 %.