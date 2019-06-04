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На Дальнем Востоке и в Сибири самый грязный воздух

На Дальнем Востоке и в Сибири самый грязный воздух
Фото: ru.freeimages.com

Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным атмосферным воздухом. Самый высокий уровень был зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке.

Список регионов составили исходя из доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Перечень опубликовали в докладе о санитарно-эпидемиологической обстановке в России за 2018 год на сайте ведомства.

Специалисты отобрали и исследовали более миллиона проб атмосферного воздуха. В городских поселениях – более 900 тысяч проб, в сельских – свыше 170 тысяч. Гигиенические показатели качества атмосферного воздуха за последние шесть лет стабильны и не превышают 1,5 %.

Продолжает оставаться высоким уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. В 2018 году наиболее высокая доля проб атмосферного воздуха с превышением загрязняющих веществ зарегистрирована на городских территориях Сахалинской области, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Тыва, Кемеровской области и Красноярского края, Курской области и Челябинской области, Республики Крым.

В 2018 году доля проб с превышениями предельно допустимых максимальных разовых концентраций, на городских территориях составила 0,66 %, на сельских – 0,79 %.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    2 часа назад

    Ниче ниче... Вон, свежая статья про то, что китайцы из-за войны со штатами всерьез намерены перевести все производства в Россию. А именно - мелкий и средний бизнес, которого в китае наверно как самих китайцев. Ну и куда они? В москву потащутся? Последний гвоздь в гроб дв и сибири готов. Молоток у вовки. Ждем... А дети поживут в лунном и марсианском пейзаже..

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    2 часа назад

    https://news.mail.ru/economics/37510256/?frommail=1

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    правители развивают Крым, по старой привычке, климат там мягкий а нас превращают в колонию, выкопают выпилят вытравят ДВ, получат за это откаты разные и всЁ!!!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Сырьевые придатки центра. Зачем вкладывать в инфраструктуру, когда самим мало. Качать бабло вахтовым методом. Местным аборигенам -подачки, что бы не бузили.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Сейчас скажут, что мы дескать надышали тут. Вот так-то. А я из окна смотрю на двор соседа. Печка дымит. Вот и посудите сами, сколько печка сожжет О2 и сколько мы в четвером? О3 не предлагать. Плавали. Знаем.

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