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сегодня, 14:24 3

В Белогорске мужчина нарушил ПДД и был сбит автомобилем

В Белогорске мужчина нарушил ПДД и был сбит автомобилем
Фото: ru.depositphotos.com

Утром 4 июня в районе дома № 38 по Никольскому шоссе в Белогорске произошло ДТП с пострадавшим. Водитель, управляя автомобилем Mazda Demio, сбил пешехода.

Мужчина 1976 года рождения переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, сообщает «Амур28.инфо».

Полиция устанавливает обстоятельства и причины этой аварии.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ШахMaт

    ШахMaт
    3 часа назад

    В Белогорске, нарушив правила ПДД, мужчина был сбит автомобилем.

  • ШахMaт

    ШахMaт
    3 часа назад

    Молодцы, быстро учитесь)

  • Флегматичный

    Флегматичный
    3 часа назад

    Новость из разряда: попал под лошадь.

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