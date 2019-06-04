В Белогорске мужчина нарушил ПДД и был сбит автомобилем
Утром 4 июня в районе дома № 38 по Никольскому шоссе в Белогорске произошло ДТП с пострадавшим. Водитель, управляя автомобилем Mazda Demio, сбил пешехода.
Мужчина 1976 года рождения переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, сообщает «Амур28.инфо».
Полиция устанавливает обстоятельства и причины этой аварии.
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