В Приамурье пройдет международный детский футбольный турнир

Фото: Амур.инфо

Международный футбольный турнир пройдет с 11 по 13 июня в Благовещенске. В соревнованиях поучаствуют 17 амурских команд и три команды из города Хэйхэ. Всего из Китая приедут 40 спортсменов.

Турнир пройдет на футбольном поле стадиона «Амур». В целом в нем примут участие 280 человек. Все игроки – представители трёх возрастных категорий: 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет. Три лучшие амурские команды, которые займут призовые места, поедут на ответные соревнования в город Хэйхэ. В Китае игры пройдут 31 июля, 1 и 2 августа. Турнир проводится по инициативе детской футбольной лиги «Амурец».

На данный момент лига объединяет футбольные секции со всей области. В ней работают 20 тренеров. Детская футбольная лига была образована в 2018 году по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова. Лига «Амурец» планирует стать частью Детской футбольной лиги России и в перспективе создать профессиональный футбольный клуб.