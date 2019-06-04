Летом 2019 года должны разработать дизайн электронного паспорта

В феврале 2019 года власти сообщили, что в ближайшее время всех россиян переведут на электронные паспорта. Однако среди создателей возник вопрос о том, каким будет документ: пластиковая карточка с чипом или без чипа.

«Решение должно состояться летом. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура: ЕСИА, портал госуслуг. Мы не понимаем, с каким формфактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта», – пояснил вице-премьер Максим Акимов порталу «Ведомости».

Акимов отметил, что сейчас рассматриваются два варианта дизайна: пластиковая карточка с чипом или без чипа. Во втором случае речь идёт о специальном мобильном приложении.

«Есть серьёзный вопрос, тратить ли 144 миллиарда рублей на распространение карт с чипом, и мы сейчас обсуждаем его. Поскольку есть и угрозы, и ситуации, при которых чип нужен, но насколько они критичны – очень большой вопрос», – резюмировал вице-премьер.

По словам Акимова, он уже поручил «привести эти два кейса к стандартному виду». Также чиновник отметил, что цель проекта – выход на «модель, при которой общение с государством будет в облаке».

Электронный паспорт заменит множество документов, СНИЛС, ИНН, водительские права. На карточке будет храниться не одна, а целых три фотографии – обычная, скан лица и снимок радужной оболочки глаз.

Внедрять электронные паспорта начнут с 2021 года, полный переход планируют завершить в 2024 году. Известно, что паспорта будут выдавать сразу после рождения, а первые фотографии будут вносить с шести лет.