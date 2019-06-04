Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:30 0

Летом 2019 года должны разработать дизайн электронного паспорта

Летом 2019 года должны разработать дизайн электронного паспорта
Фото: Амур.инфо

В феврале 2019 года власти сообщили, что в ближайшее время всех россиян переведут на электронные паспорта. Однако среди создателей возник вопрос о том, каким будет документ: пластиковая карточка с чипом или без чипа.

«Решение должно состояться летом. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура: ЕСИА, портал госуслуг. Мы не понимаем, с каким формфактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта», – пояснил вице-премьер Максим Акимов порталу «Ведомости».

Акимов отметил, что сейчас рассматриваются два варианта дизайна: пластиковая карточка с чипом или без чипа. Во втором случае речь идёт о специальном мобильном приложении.

«Есть серьёзный вопрос, тратить ли 144 миллиарда рублей на распространение карт с чипом, и мы сейчас обсуждаем его. Поскольку есть и угрозы, и ситуации, при которых чип нужен, но насколько они критичны – очень большой вопрос», – резюмировал вице-премьер.

По словам Акимова, он уже поручил «привести эти два кейса к стандартному виду». Также чиновник отметил, что цель проекта – выход на «модель, при которой общение с государством будет в облаке».

Электронный паспорт заменит множество документов, СНИЛС, ИНН, водительские права. На карточке будет храниться не одна, а целых три фотографии – обычная, скан лица и снимок радужной оболочки глаз.

Внедрять электронные паспорта начнут с 2021 года, полный переход планируют завершить в 2024 году. Известно, что паспорта будут выдавать сразу после рождения, а первые фотографии будут вносить с шести лет.

Просмотров всего: 155

#жизнь

распечатать


Общество

В районе одного из участков реки Зеи проводятся артиллерийские стрельбы
В России и мире 7

В честь Юлии Началовой в Воронеже хотят установить храм
Экономика 2

Приамурье поднялось в рейтинге социально-экономического положения регионов
Происшествия 4

Амурчанин убил брата, который требовал у матери деньги на алкоголь и применял к ней насилие
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь