В Благовещенске пролетом будут пилоты из Польши

Фото: Роман Гусаров, AVIA.RU

Благовещенск посетят пилоты из Польши. В областной столице они будут ориентировочно 6-7 июня пролетом в рамках путешествия через всю Россию. В общем, польские летчики преодолеют маршрут от Варшавы до Токио и обратно, повторив аналогичное путешествие соотечественника почти столетней давности.

28 мая группа пилотов вылетела на самолете АН-2 с аэродрома Бабице Варшавского аэроклуба. О воздушном путешествии рассказал участник полета, известный польский путешественник Ромуальд Коперский, сообщает РИА Новости.

Маршрут пройдет через Литву, Псков, Москву, Казань, Уфу, Новосибирск, Иркутск, Читу, Тынду, Южно-Сахалинск. На разных этапах маршрута в перелете примут участие 15 членов экипажа, в том числе семь пилотов.

«Мы решились на этот перелет, чтобы увековечить легендарную личность в польской авиации — Болеслава Орлиньского», — рассказал собеседник агентства.

Орлиньский вместе с механиком Леонардом Кубяком в 1926 году совершил такой же перелет на самолете Breguet.

Собеседник агентства рассказал, что самолет Ан-2 1974 года выпуска прошел капитальный ремонт. Несмотря на большую протяженность маршрута, на самолет не стали устанавливать дополнительные баки. Поляки будут пролетать достаточно короткие участки по 2-3 часа полета.

Организатор перелета – фонд Ромуальда Коперского. Фонд отмечает, что в соответствии с уставом он действует в интересах «улучшения имиджа Польши в России и России в Польше». На маршруте перелета запланированы многочисленные встречи, в ходе которых «будут представлены общие достижения в сфере культуры и искусства, а прежде всего те, которые, несмотря на "политический ветер", навсегда соединили народы Польши и России», говорится в сообщении фонда.