В Благовещенске проходят курсы повышения квалификации для театральных коллективов

На базе Общественно-культурного центра Благовещенска с 3 по 8 июня пройдут курсы повышения квалификации по программе «Проблемы театральной педагогики на современном этапе: теория, методика, практика». Мероприятие проходит в рамках Года театра в России.

Первые занятия прошли в понедельник, 3 июня. Их провела доцент кафедры сценической речи Хабаровского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов исполнителей художественного слова Елена Дьячкова, сообщает пресс-служба мэрии.

Курсы повышения квалификации для режиссеров и художественных руководителей театральных коллективов проходят в городе в рамках Года театра в России и при содействии управления культуры администрации города Благовещенска.

«На 11-й фестиваль «Театральный Благовещенск» в жюри мы приглашали заведующего кафедрой режиссуры и актерского мастерства Хабаровского государственного института культуры и художественного руководителя Хабаровского краевого музыкального театра Сергея Листопадова, который отметил талант и мастерство наших ребят, но также он выявил, и те недочеты, с которыми следует поработать. Благодаря его поддержке нам удалось организовать выездные театральные курсы у нас в городе как раз по необходимой именно для наших театральных коллективов тематике. (…) Эти курсы важны для нас, так как, на сегодняшний день в городе наблюдается «бум» самодеятельного театрального творчества и есть самое активное желание постоянно повышать свой качественный уровень», – рассказала Виктория Хопатько, начальник управления культуры администрации города Благовещенска.

Курсы повышения квалификации пройдут 10 режиссеров-постановщиков и руководителей театральных коллективов из Благовещенска (народный театр-студия «Дебют», театральное любительское объединение «А-вация», театр-студия «Демиурги», театральная студия «Этюд») и Благовещенского района.

Обучающиеся освоят 9 дисциплин, среди которых «Режиссерский анализ пьесы и ее сценическое воплощение», «Сценическая речь в системе театральной школы», «Структура актерского тренинга».