Два космонавта с МКС выйдут на связь с амурскими студентами

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5 июня в центре управления полетами АмГУ пройдет сеанс связи с Международной космической станцией. Он запланирован на 16:50.

В сеансе связи поучаствуют сразу два космонавта: инструктор-космонавт-испытатель Олег Кононенко и космонавт-испытатель Алексей Овчинин. Как сообщает пресс-служба АмГУ, общаться с ними будут студенты 1 курса «космических» направлений подготовки.

Для АмГУ это не первый опыт установки связи с экипажем орбитальной станции. Как сообщало Амур.инфо, первый сеанс связи в вузовском центре управления полетами провели в октябре 2018 года. Вопросы молодые люди задавали космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву. Вторая попытка связи состоялась 5 февраля, но тогда сеансу помешали сильные морозы, из-за которых возникли помехи.