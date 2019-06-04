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сегодня, 13:04 1

Два космонавта с МКС выйдут на связь с амурскими студентами

Два космонавта с МКС выйдут на связь с амурскими студентами
Фото: Амур.инфо

5 июня в центре управления полетами АмГУ пройдет сеанс связи с Международной космической станцией. Он запланирован на 16:50.

В сеансе связи поучаствуют сразу два космонавта: инструктор-космонавт-испытатель Олег Кононенко и космонавт-испытатель Алексей Овчинин. Как сообщает пресс-служба АмГУ, общаться с ними будут студенты 1 курса «космических» направлений подготовки.

Для АмГУ это не первый опыт установки связи с экипажем орбитальной станции. Как сообщало Амур.инфо, первый сеанс связи в вузовском центре управления полетами провели в октябре 2018 года. Вопросы молодые люди задавали космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву. Вторая попытка связи состоялась 5 февраля, но тогда сеансу помешали сильные морозы, из-за которых возникли помехи.

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#космос #образование

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Комментарии
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  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    17 минут назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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