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сегодня, 12:12 4

Осужден виновник резонансного ДТП в Приморье, в котором погибла семья из Белогорска

Осужден виновник резонансного ДТП в Приморье, в котором погибла семья из Белогорска
Фото: instagram.com/blag_dtp

В Приморском крае суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику, признанному виновным в резонансном ДТП. Авария произошла в Хасанском районе Приморья 16 августа 2017 года и унесла жизнь троих членов семьи из Белогорска.

«Решением Владивостокского гарнизонного военного суда военнослужащему по контракту, водителю войсковой части 30926 матросу (…) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении», – цитирует «Интерфакс – Дальний Восток» сообщение пресс-службы военного следственного управления СКР по Тихоокеанскому флоту.

Контрактник был признан виновным в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 350 УК РФ (нарушение правил вождения и эксплуатации машин).

Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года военнослужащий, управляя автомобилем «Урал», выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, его 28-летняя жена и 9-летняя дочь, приехавшие на отдых из Амурской области, погибли на месте. Пятилетний ребенок, который также находился с родителями и сестрой в салоне легковушки, получил тяжелые травмы.

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#Дальний Восток #ДТП #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    2 года общего за три трупа. Слов нет

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    1 час назад

    Не могу понять почему в РФ человеческая жизнь НИЧТО, погибла семья, и такое решение суда.

  • DimonS

    DimonS
    30 минут назад

    028rus

    2 года общего за три трупа. Слов нет



    Где там про общий? Колония-поселение, только ночевать приходить.

  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    18 минут назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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