Осужден виновник резонансного ДТП в Приморье, в котором погибла семья из Белогорска

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«Решением Владивостокского гарнизонного военного суда военнослужащему по контракту, водителю войсковой части 30926 матросу (…) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении», – цитирует «Интерфакс – Дальний Восток» сообщение пресс-службы военного следственного управления СКР по Тихоокеанскому флоту.

Контрактник был признан виновным в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 350 УК РФ (нарушение правил вождения и эксплуатации машин).

Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года военнослужащий, управляя автомобилем «Урал», выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, его 28-летняя жена и 9-летняя дочь, приехавшие на отдых из Амурской области, погибли на месте. Пятилетний ребенок, который также находился с родителями и сестрой в салоне легковушки, получил тяжелые травмы.