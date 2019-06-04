Экс-руководитель белогорского предприятия, автор книг и фильмов возглавил сахалинский минсельхоз

Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Сахалинской области назначен бывший амурчанин Дмитрий Рева. На этом посту он сменил другого экс-амучанина.

В апреле Дмитрий Рева стал одним из 55 победителей кадрового проекта «Команда Сахалинской области», который проводился по инициативе главы региона Валерия Лимаренко, информирует пресс-служба островного правительства.

До назначения в сахалинское правительство он работал директором по развитию производственного комплекса «Серышевский» в Белогорске Амурской области, охватывающего все дальневосточные регионы.

Сообщается, что Дмитрий Рева является экспертом потребительского рынка Российской Федерации, автором книги, фильмов, статей по данной тематике в ведущих печатных и электронных изданиях.

«В новой должности я в первую очередь сосредоточусь на том, чтобы жители Сахалинской области были обеспечены основными продуктами питания местного производства, При этом высокое качество продукции должно сочетаться с доступными ценами. Также я ставлю перед собой задачу добиться реализации продукции островных сельхозпредприятий на рынках Дальнего Востока», – рассказал Дмитрий Рева.

Управленческий стаж Ревы составляет 13 лет. Так, он занимал должность управляющего мясного бизнес-направления в концерне «Покровский», который работает в Краснодарском крае и Ростовской области.

Дмитрий Петрович – уроженец Ростова-на-Дону. Он родился 30 января 1983 года. В 2005 году с отличием окончил Ростовский государственный университет путей сообщения по специальности «мировая экономика». Продолжил образование в аспирантуре Ростовского государственного экономического университета по специальности «маркетинг».

В 2016–2017 годах Дмитрий Рева возглавлял собственную компанию, где занимался оказанием консалтинговых услуг крупным корпорациям на потребительском рынке и дистрибуцией продуктов питания. Последние годы жил и работал в Приамурье.

Как сообщало Амур.инфо, ранее министром сельского хозяйства Сахалинской области был Михаил Кузьменко, приехавший на остров вслед за Олегом Кожемяко в октябре 2015 года. Вместе с Кузьменко на остров тогда перебралась и другая бывшая амурчанка – Тамара Муленкова, которая стала первым заместителем министра сельского хозяйства.

Она и сейчас значится первым замом, судя по информации на сайте ведомства.

Оба, и Муленкова и Кузьменко, стали фигурантами уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий».