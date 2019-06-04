Указ Путина по зарплатам медикам провален в большинстве регионов России

Указ Владимира Путина по зарплатам медперсонала провален почти в 60 % регионов. На низкие зарплаты медперсонала, отставание от графика сдачи объектов инвестпрограммы, низкие показатели продолжительности жизни и удовлетворенности качеством услуг указала Минздраву Счетная палата РФ.

Счетная палата (СП), подводя итоги проверки исполнения Минздравом бюджета за 2018 год, сделала вывод, что в большинстве российских регионов майский указ президента России в части увеличения средней заработной платы для сотрудников больниц не исполняется.

«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента № 597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», – говорится в сообщении контролирующего органа. Кроме того, отдельные регионы не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, сообщает РБК.

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила СП, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100 % от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году. Если при этом у младшего, среднего медперсонала и фармацевтов есть высшее образование, повышение зарплаты должно составить 200 % от средней заработной платы по региону.

На основании данных Росстата, РБК подсчитал, что цели майских указов президента в части зарплат бюджетникам были достигнуты только в 16 регионах. Это Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тюменская (без учета входящих в нее автономных округов) и Новосибирская области, а также Ставропольский и Алтайский края, Татарстан, Чувашия и Бурятия.

Во всех остальных российских регионах формально указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников, показали подсчеты информагентства на основании данных Росстата.



Кроме того, оказалось, что в трети госбольниц зарплата ниже средней по региону, а более чем в ста она за год снизилась. В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону.

Комментируя эти данные, Минздрав заявил, что расчеты, в которых рассматривались средние зарплаты врачей и немедицинских работников больниц, «не отражают реальной картины и не учитывают различия средних заработков медиков в зависимости от индивидуальных факторов». Среди факторов, которые влияют на зарплаты медработников – уровень оказания медицинской помощи и выполнение ее объемов, а также квалификация, сложность выполняемой работы и количество отработанного времени, отмечал Минздрав.