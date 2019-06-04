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Указ Путина по зарплатам медикам провален в большинстве регионов России

Указ Путина по зарплатам медикам провален в большинстве регионов России
Фото: ru.depositphotos.com

Указ Владимира Путина по зарплатам медперсонала провален почти в 60 % регионов. На низкие зарплаты медперсонала, отставание от графика сдачи объектов инвестпрограммы, низкие показатели продолжительности жизни и удовлетворенности качеством услуг указала Минздраву Счетная палата РФ.

Счетная палата (СП), подводя итоги проверки исполнения Минздравом бюджета за 2018 год, сделала вывод, что в большинстве российских регионов майский указ президента России в части увеличения средней заработной платы для сотрудников больниц не исполняется.

«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента № 597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», – говорится в сообщении контролирующего органа. Кроме того, отдельные регионы не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, сообщает РБК.

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила СП, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100 % от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году. Если при этом у младшего, среднего медперсонала и фармацевтов есть высшее образование, повышение зарплаты должно составить 200 % от средней заработной платы по региону.

На основании данных Росстата, РБК подсчитал, что цели майских указов президента в части зарплат бюджетникам были достигнуты только в 16 регионах. Это Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тюменская (без учета входящих в нее автономных округов) и Новосибирская области, а также Ставропольский и Алтайский края, Татарстан, Чувашия и Бурятия.

Во всех остальных российских регионах формально указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников, показали подсчеты информагентства на основании данных Росстата.

Кроме того, оказалось, что в трети госбольниц зарплата ниже средней по региону, а более чем в ста она за год снизилась. В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону.

Комментируя эти данные, Минздрав заявил, что расчеты, в которых рассматривались средние зарплаты врачей и немедицинских работников больниц, «не отражают реальной картины и не учитывают различия средних заработков медиков в зависимости от индивидуальных факторов». Среди факторов, которые влияют на зарплаты медработников – уровень оказания медицинской помощи и выполнение ее объемов, а также квалификация, сложность выполняемой работы и количество отработанного времени, отмечал Минздрав.

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#закон #здоровье #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    Медики сами виноваты..Не увольняются лишние.А фонд зарплаты то не резиновый.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Да, что Вы? Не может такого быть, это всё не правда... и т.п. заявят в Амурстате... А как же рост зарплат и уровня благосостояния населения области?

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    51 минута назад

    Ну и? Где отставки? Где посадки? Где пересмотр размера оплаты труда ответственных за провал чиновников? В общем, будет как всегда- попиз@@@и и забыли... Иначе говоря- ворон ворону глаз не выклюет...

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    49 минут назад

    Ситуацию может исправить не точечная коррекция провальной деятельности министерств, а системное противостояние униженных граждан России колабрационной власти.

  • ay

    ay
    44 минуты назад

    Зато некоторые врачицы в соц.сетях понтуются ЗП в 80-100 тыс.руб. Врут, наверное. Это ж слова, без расчёток. Да и ваще бот, наверное.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    26 минут назад

    МАКСИМ MAX

    Ситуацию может исправить не точечная коррекция провальной деятельности министерств, а системное противостояние униженных граждан России колабрационной власти.



    «коллаборационизм». Однако...

  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    17 минут назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

  • Алекsей

    Алекsей
    17 минут назад

    Надо честно признать, что внутренняя политика в целом провальная. Огромное количество нищих, бедных граждан в России, качество жизни низкое, медицина, образование переживают кризис, что не может не сказываться на гражданах... И так практически в любой сфере. Смутное время.

  • meneJer

    meneJer
    16 минут назад

    И?

    каков итог?

    какие дальнейшие действия?

  • Алекsей

    Алекsей
    13 минут назад

    meneJer

    И?

    каков итог?

    какие дальнейшие действия?



    Товарищ сказал ждать, говорю чего ещё ждать-то, ну мол ждать пока помрёт или уйдёт)

  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    11 минут назад

    Этим вором в законе провалено абсолютно все. И чем быстрее Россия освободится от плешивого крыса, тем только лучше.

  • Alexx555

    Alexx555
    4 минуты назад

    Это обычное дело для Путинской России.

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