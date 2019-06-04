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В Новобурейском легковушка сбила пешехода

В Новобурейском легковушка сбила пешехода
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

4 июня в поселке Новобурейский Бурейского района произошло ДТП с пострадавшим. Легковой автомобиль совершил наезд на пешехода.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась примерно в 08:25. Водитель машины Toyota Corolla 1956 года рождения сбил пешехода 1950 года рождения. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Полиция устанавливает все обстоятельства этого ДТП. По информации инстаграм-паблика dpskontrol_28rus, пострадавший пешеход – женщина, авария произошла на улице Лесной.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    17 минут назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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