В Новобурейском легковушка сбила пешехода

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

4 июня в поселке Новобурейский Бурейского района произошло ДТП с пострадавшим. Легковой автомобиль совершил наезд на пешехода.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась примерно в 08:25. Водитель машины Toyota Corolla 1956 года рождения сбил пешехода 1950 года рождения. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Полиция устанавливает все обстоятельства этого ДТП. По информации инстаграм-паблика dpskontrol_28rus, пострадавший пешеход – женщина, авария произошла на улице Лесной.