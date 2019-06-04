Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:29 5

В Хэйхэ предупреждают амурчан о штрафах за выезд из города на экскурсию

В Хэйхэ предупреждают амурчан о штрафах за выезд из города на экскурсию
Фото: www.instagram.com/zigzag2408

На улицах Хэйхэ российским туристам группа лиц предлагает побывать на экскурсиях в радиусе 100 километров от города. По данным источника Biang.ru, такие туры стоят от 100 до 300 юаней с человека. Посетить достопримечательности предлагают в том числе безвизовым туристам, которых за это могут оштрафовать или даже заключить под стражу.

О последствиях выезда за город предупреждает таможня Хэйхэ. Фотографиями памяток, выданных на пункте пропуска, делятся пользователи Инстаграма. «В соответствии с законом КНР о контроле за выездом и въездом граждан, самовольно выезжающих из свободной торговой зоны без оформления китайской визы привлекут к юридической ответственности, накажут штрафом или заключением под стражу», – сообщается в памятке для российских граждан.

В Хэйхэ действуют 5 контрольно-пропускных пунктов, которые туристы без виз не имеют права пересекать. В случае если туристам, не оформившим визу, китайцы предлагают помощь для выезда за город, следует сообщать об этом в полицию, уточняется в памятке. На таможне напоминают, что на территории Хэйхэ туристы из России могут находиться без визы в течение 30 дней, заплатив пошлину в 50 юаней и экологический сбор в 50 юаней.

Просмотров всего: 1612

#закон #Китай #туризм

распечатать


Общество 12

Указ Путина по зарплатам медикам провален в большинстве регионов России
Экономика 1

В Приамурье журналисты разбирались, каков «суп дружбы» между Россией и Китаем
Экономика 4

В новостройках Хэйхэ граждане России купили примерно 200 квартир

Общество 3

Роспотребнадзор предупреждает российских поклонников Таиланда о лихорадке денге
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    а для китайцев какие ограничения в амурке?

  • Викча

    Викча
    1 час назад

    ни каких))

  • Petta

    Petta
    45 минут назад

    для них надо сделать не дальше торговой ярмарки

  • Petta

    Petta
    45 минут назад

    для них надо сделать не дальше торговой ярмарки

  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    18 минут назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь