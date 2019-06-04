В Хэйхэ предупреждают амурчан о штрафах за выезд из города на экскурсию

Фото: www.instagram.com/zigzag2408

О последствиях выезда за город предупреждает таможня Хэйхэ. Фотографиями памяток, выданных на пункте пропуска, делятся пользователи Инстаграма. «В соответствии с законом КНР о контроле за выездом и въездом граждан, самовольно выезжающих из свободной торговой зоны без оформления китайской визы привлекут к юридической ответственности, накажут штрафом или заключением под стражу», – сообщается в памятке для российских граждан.

В Хэйхэ действуют 5 контрольно-пропускных пунктов, которые туристы без виз не имеют права пересекать. В случае если туристам, не оформившим визу, китайцы предлагают помощь для выезда за город, следует сообщать об этом в полицию, уточняется в памятке. На таможне напоминают, что на территории Хэйхэ туристы из России могут находиться без визы в течение 30 дней, заплатив пошлину в 50 юаней и экологический сбор в 50 юаней.