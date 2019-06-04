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сегодня, 11:21 14

Инфляция в России преодолев свой пик, начнет замедляться

Инфляция в России преодолев свой пик, начнет замедляться
Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

Пик инфляции был в марте на уровне 5,3 %, и он миновал. Сейчас повышение общего уровня цен в России начнет замедляться, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

«Инфляция достигла максимума в марте – 5,3 %, но наши оценки – это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться», – сказал министр.

В целом, отметил Орешкин, статистика по макроэкономическим показателям в первом квартале оказалась «не очень хорошая», но это было ожидаемо. «Ряд решений (повышение НДС) в целом экономикой переносится лучше, чем многие ожидали», – сказал он.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3 %, сообщает РИА Новости.

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Борджиа

    Борджиа
    2 часа назад

    нефть дешевеет-инфляция растёт

  • Lady G

    Lady G
    1 час назад

    НДС подняли, соответственно цены выросли на всё... Зато бла бла бла экономика переносит повышение... Сколько врать-то можно?!

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    1 час назад

    Кто им еще верит?

  • ay

    ay
    1 час назад



    Сколько врать-то можно?!



    пока народ вилы не хватает "пипл хавает" столько и можно.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Да сколько можно! То достигли середины кризиса, то пика кризиса, то, кризис миновал и мы достигли дна кризиса... Теперь, та же песня начинается с инфляцией, да?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Начнёт замедлятся. Или не начнёт.

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    46 минут назад

    Очередная лапша на уши с целью усидеть на шатающемся троне...

  • ay

    ay
    37 минут назад

    Где там трон шатается? Народ даже носа на улицу не кажет. Значит все довольны. Как горные мудрецы.

  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    18 минут назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    9 минут назад

    Очередное ВРАНЬЕ сказочного долбаепа.

  • Нега

    Нега
    9 минут назад

    Сами себя вообще слышат?... Инфляция, достигнет пика и пойдет на спад. Как простуда и вирусная инфекция ???)))

  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    7 минут назад

    20 июня прочищайте уши, по всем пропогандонским каналам - сказка, кому на руси жить хорошо. Текст читает, озабоченность изображает, на вопросы отвечает - липовый президент РФ путин в/в

  • Alexx555

    Alexx555
    3 минуты назад

    А Путин то как внимательно слушает, радуется наверное.

  • Энергетик

    Энергетик
    2 минуты назад

    ну это у них,

    а у нас??

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