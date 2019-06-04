Инфляция в России преодолев свой пик, начнет замедляться

Пик инфляции был в марте на уровне 5,3 %, и он миновал. Сейчас повышение общего уровня цен в России начнет замедляться, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

«Инфляция достигла максимума в марте – 5,3 %, но наши оценки – это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться», – сказал министр.

В целом, отметил Орешкин, статистика по макроэкономическим показателям в первом квартале оказалась «не очень хорошая», но это было ожидаемо. «Ряд решений (повышение НДС) в целом экономикой переносится лучше, чем многие ожидали», – сказал он.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3 %, сообщает РИА Новости.