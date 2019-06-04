Нападение на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска попало на видео

В интернете появилось видео нападения на сотрудника департамента землепользования администрации Южно-Сахалинска. На кадрах видно, как мужчина, отойдя от пропускной стойки в фойе мэрии, набрасывается на человека, сидевшего на стуле у входной двери. Пострадавший пытается убежать, но мужчина с кухонным топором в руках догоняет его и наносит множество ударов.

В первые секунды напавшего никто не пытался остановить, затем в него бросили стул, и уже потом прибежали сотрудники мэрии, которые стали разнимать лежавших на полу преступника и его жертву. Как пишет sakhalin.info, охраны в администрации нет, только вахтер.

Происшествие случилось 3 июня около 16 часов. Инцидент произошел в фойе мэрии. Мужчина пришел в администрацию города, чтобы попасть на консультацию к мэру, но его не пустили — обычно у градоначальника есть запись и график приемов граждан. Получив отказ, мужчина развернулся и набросился на сидевшего на стуле 36-летнего сотрудника департамента землепользования.

Как сообщает «Комсомольская правда», при досмотре у нападавшего обнаружили нож. Он был примотан к руке. «Зачем он так рвался к мэру, пока непонятно. Не исключено, что мужчина готовился применить оружие, – рассказал источник, близкий к следствию.

По информации fedpress.ru, мужчину с топором задержали, ему выбирают меру пресечения. Пострадавшего с несколькими ранениями доставили в больницу, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Кроме того, следователи планируют проверить подозреваемого на наличие психических заболеваний.

По данным Sakh.com, подозреваемый страдает психическим расстройством. В прошлом году он пытался сбежать в Японию на самодельном плоту. Его задержали и выписали штраф.