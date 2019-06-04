Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:00 3

В России пересмотрят или отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России пересмотрят или отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Фото: ru.depositphotos.com

Около 10 тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены. Об этом заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», – сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Абрамова, с 2012 года «средний возраст» национального стандарта уже сократили с 21 до 17 лет. В 2021-м его планируется довести до 10-11 лет.

Согласно расчетам ведомства, использование обновленных стандартов подтолкнет предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Просмотров всего: 396

#российская власть

распечатать


Общество 12

Указ Путина по зарплатам медикам провален в большинстве регионов России
Экономика 14

Инфляция в России преодолев свой пик, начнет замедляться
Власть 7

Подведены итоги рабочей поездки Александра Козлова в Амурскую область
Общество 5

Александр Козлов пообещал поддержку в оборудовании пляжа в Благовещенске
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Конечно надо менять, особенно в пищевой промышленности, а то советские госты за здоровье и качество, а не за экономику и прибыль. Да и в других сферах мешают деньги зарабатывать.

  • Борджиа

    Борджиа
    2 часа назад

    колбасу даже кошки не едят-молоко одна вода

  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    18 минут назад

    Хотите идеальное тело, убрать лишний жир и накачать мышцы не занимаясь спортом и не сидя на диетах? это вполне реально и доказано на личном опыте. Я за две недели убрал пивной живот и подкачал бицепс, а жена накачала пресс не выходя из дома! Вот описано как это сделать ---- http://most.tk/nnblog

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь