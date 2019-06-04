В России пересмотрят или отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Около 10 тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены. Об этом заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», – сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Абрамова, с 2012 года «средний возраст» национального стандарта уже сократили с 21 до 17 лет. В 2021-м его планируется довести до 10-11 лет.

Согласно расчетам ведомства, использование обновленных стандартов подтолкнет предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.