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В Циолковском к сдаче готовят 125-квартирный дом

В Циолковском к сдаче готовят 125-квартирный дом
Фото: Амур.инфо

125 семей сотрудников организаций, работающих на космодроме Восточный и в Циолковском, скоро отпразднуют новоселье. В космограде сдаче готовят 6-этажный дом. В стадии строительства в микрорайоне Звездный находятся еще 10 многоэтажек.

Государственный архитектурно-строительной надзор Минобороны России выдал заключения о соответствии дома и инженерных сетей требованиям технических регламентов, правовых актов и проектной документации, сообщил источник Амур.инфо.

До конца лета планируется оформить документацию в управлении Росимущества по Амурской области, тогда можно будет передавать квартиры жителям. Новоселье в новом доме справят 125 семей сотрудников организаций, работающих на космодроме Восточный и в ЗАТО Циолковский. В доме имеются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, в них уже сделан ремонт. Собеседник агентства отметил, что сотрудники космодрома Восточный получают жилье на условиях служебного найма.

На сегодняшний день в микрорайоне Звездный в эксплуатацию сданы шесть домов, в которых проживает около 1 500 человек. В стадии строительства находятся еще 10 многоэтажек. В микрорайоне уже есть асфальтированная дорога, продуктовые магазины, ездят служебный и школьный автобусы, готовы детский сад и административное здание. Проект планировки микрорайона предусматривает возведение стадиона, школы, парковки, торговых центров и клуба.

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#строительство #Циолковский #экономика

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Комментарии
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  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    17 минут назад

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