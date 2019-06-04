В центре Свободного на месте парковки такси построят скейтодром

В Свободном собираются построить скейтодром, который глава города Владимир Константинов обещал местной молодежи. Место под строительство мэр осмотрел в понедельник, 3 июня. Скейтодром разместится в кармане около городской площади, где сейчас паркуются такси.

Поручение главы по поводу скейт-площадки прорабатывалось с молодежью, увлекающейся этим видом спорта. Вместе с начальником отдела по ФКиС города Александром Земляновым они выбрали подходящие элементы, которые подойдут как для новичков, так и для опытных райдеров.

Всего планируется установить 12 различных «горок» – больше, чем сегодня имеется в городском парке для велосипедистов, сообщает пресс-служба города. Также под площадку необходимо привести в соответствие асфальтовое покрытие. Глава города поручил точно разработать документацию для аукциона по данному виду работ, поскольку для установки снарядов необходим именно мелкозернистый асфальт или бетон.

«Площадка должна разместиться от улицы 50 лет Октября и вплоть до стелы в честь основания города. Заезд в карман надо перегородить, например, съемными столбами или сферами, которые придадут эстетики. Также необходимо установить скамейки и урны», – высказался глава города.

До среды специалистам предстоит просчитать ориентировочную стоимость работ. А к 20 июня должны быть готовы все документы для объявления аукциона. Также в ходе рабочего выезда Константинов проверил и работу по содержанию городского парка Центром спортивной подготовки, в ведении которого он сейчас находится.

Отдаленная часть парка, которая отличается особой заболоченностью, пока не эксплуатируется. По мнению главы города, с водой вполне можно справиться. В текущем году, для начала, нужно обеспечить проход людей к улице Шатковского – натоптанные дорожки говорят о его востребованности. Глава дал поручение просчитать протяженность будущих проходов – а их от центральной аллеи можно сделать и два, уложив плиткой.

В ближайшие два года глава планирует приобрести для парка крупные аттракционы, в том числе и колесо обозрения. О нем говорили не раз и под него сохранена площадка, где когда-то колесо и стояло. И, как отметил глава, необходимо продумать дополнительные развлечения для детей постарше и взрослых, поскольку существующие аттракционы больше ориентированы на малышей и младших школьников.

Также Владимир Константинов обратил внимание на состояние велодрома, съезды с которого пора выровнять и укрепить, на необходимость выкашивания травы и выкорчевывания старых коряг вдоль тротуаров, а также регулярность вывоза мусора.

В текущем году город приобрел биотуалеты, сейчас решается вопрос либо об их установке в парке, либо о строительстве летнего варианта с прицелом на более капитальное строение. Учитывается и пожелание мам о месте для пеленания малышей. Кроме того, после осмотра сцены, был сделан вывод о необходимости разровнять прилегающую к ней слева площадку, уложить плиткой и сделать спуск со сцены по ступенькам, так же, как и с правой стороны. Тогда здесь вполне можно будет проводить дискотеки для молодежи – места станет больше.

Владимир Константинов отметил, что не отказался от идеи возрождения парка железнодорожников. Ее реализация, по мнению главы, возможна через 2-3 года.