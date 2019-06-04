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сегодня, 10:33 1

Стало известно, во сколько взлетит ракета с Восточного

Стало известно, во сколько взлетит ракета с Восточного
Фото: Марина Лысцева, www.roscosmos.ru

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и метеорологическим спутником «Метеор-М» номер 2-2 с космодрома Восточный запланирован на 5 июля 08:41 по московскому времени (14:41 по амурскому). Об этом РИА Новости сообщил представитель Роскосмоса.

«Пуск намечается 5 июля в 08:41 мск», – сказал собеседник агентства.

В 2019 году Россия осуществила семь космических пусков: четыре – с Байконура, два – с Куру (Французская Гвиана) и один – с Плесецка. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил президенту России о планах провести в 2019 году 45 пусков ракет.

В компании «Главкосмос пусковые услуги» сообщили агентству, что совместно с «Метеором-М» на орбиту планируется вывести более 40 малых спутников по контрактам «Главкосмоса» и «Главкосмос пусковые услуги». Среди них будут несколько малых научных космических аппаратов, созданных НИИ ядерной физики МГУ совместно с европейскими странами, рассказал директор института Михаил Панасюк.

Всего с апреля 2016 года с Восточного выполнено четыре запуска, один из которых в декабре 2017 года со спутником «Метеор-М» номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    18 минут назад

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