Стало известно, во сколько взлетит ракета с Восточного

«Пуск намечается 5 июля в 08:41 мск», – сказал собеседник агентства.

В 2019 году Россия осуществила семь космических пусков: четыре – с Байконура, два – с Куру (Французская Гвиана) и один – с Плесецка. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил президенту России о планах провести в 2019 году 45 пусков ракет.

В компании «Главкосмос пусковые услуги» сообщили агентству, что совместно с «Метеором-М» на орбиту планируется вывести более 40 малых спутников по контрактам «Главкосмоса» и «Главкосмос пусковые услуги». Среди них будут несколько малых научных космических аппаратов, созданных НИИ ядерной физики МГУ совместно с европейскими странами, рассказал директор института Михаил Панасюк.

Всего с апреля 2016 года с Восточного выполнено четыре запуска, один из которых в декабре 2017 года со спутником «Метеор-М» номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.