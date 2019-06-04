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В Благовещенске вынесли приговор инспектору ДПС, бравшему взятки

В Благовещенске вынесли приговор инспектору ДПС, бравшему взятки
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес приговор инспектору ДПС, который брал взятки. Также был осужден человек, выступавший посредником во взяточничестве.

Инспектор через посредника получал денежные суммы от гендиректора одной из компаний. Эта компания занималась перевозками в Приамурье на большегрузных автомобилях дизельного топлива. При этом в нарушение приказов Министерства транспорта РФ перевозки осуществлялись без специального разрешения. И взятки были нужны, чтобы у компании не возникли проблемы.

Инспектора приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, а его посредника – к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#суды #транспорт

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    42 минуты назад

    Назовите фамилии этих звёзд ...

  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    34 минуты назад

    Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении:

    Богданова К.О., ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ (являясь должностным лицом, получил через посредника взятку в виде денег за попустительство по службе в значительном размере; кроме того, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, при этом указанное бездействие входит в его служебные полномочия),

    Гейдарова Э.С. оглы, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.1, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (непосредственно передал взятку по поручению взяткодателя и взяткополучателя и иным образом способствовал взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере; кроме того, непосредственно передал взятку по поручению взяткодателя и взяткополучателя и иным образом способствовал взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, за заведомо незаконное бездействие).

    1) В 2010 году инспектор ДПС взвода по обслуживанию дорог Федерального значения роты по обслуживанию автомобильных дорог федерального и регионального значения СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Амурской области Богданов К.О. в г. Благовещенске Амурской области познакомился с Гейдаровым Э.С.оглы.

    В 2016 году Гейдаров Э.С.оглы, в свою очередь, познакомился с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью Черепановым М.В.

    ООО, в нарушение Приказов Министерства транспорта РФ, осуществляло на территории Амурской области перевозку на большегрузных автомобилях без специального разрешения опасных грузов - дизельного топлива.

    В мае-июне 2016 года в г. Благовещенске Амурской области у Черепанова М.В., желающего не допустить привлечения водителей автомобилей и себя лично к ответственности по ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ - «Нарушение правил перевозки опасных грузов», которое влечет наложение административного штрафа, а также желая не допустить при проезде автомобилей без специального разрешения через пост ДПС ФАД «Амур» на 124 км «Подъезд к г. Благовещенску» применения сотрудниками полиции мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, в том числе задержания транспортных средств, возник умысел на дачу взятки через Гейдарова Э.С. оглы сотруднику ГИБДД УМВД России по Амурской области, с которым был знаком Гейдаров Э.С. оглы, за попустительство по службе, а именно за неприменение данным сотрудником ГИБДД УМВД России по Амурской области входящих в его полномочия мер ответственности, предусмотренных ч. 1 ст. 12.21.2 и ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ, в случае выявления фактов прохождения через пост ДПС автомобилей ООО.

    Черепанов М.В. предложил Гейдарову Э.С. оглы договориться с сотрудником ГИБДД УМВД России по Амурской области, о котором Гейдаров Э.С. оглы сообщил ему ранее.

    Гейдаров Э.С. оглы, желая выступить в роли посредника во взяточничестве, согласился. При этом он руководствовался корыстными побуждениями, обусловленными его желанием оставлять себе часть полученных от Черепанова М.В. денежных средств, предназначенных для передачи в качестве взяток инспектору Богданову К.О.

    Летом 2016 года Гейдаров Э.С. оглы сообщил Богданову К.О. о желании Черепанова М.В. на регулярной основе давать взятки в виде денежных средств за попустительство по службе.

    Богданова К.О. с предложением Черепанова М.В. согласился. При этом Богданов К.О. и Гейдаров Э.С.оглы совместно решили, что Черепанов М.В. за попустительство Богданова К.О. по службе должен давать в качестве взяток денежные средства путем их регулярного перечисления на банковскую карту Гейдарова Э.С.оглы, который, в свою очередь, часть денежных средств будет оставлять себе, а другую перечислять на банковскую карту Богданова К.О.

    Гейдаров Э.С. оглы, получив согласие Богданова К.О., сообщил об этом Черепанову М.В.

    Таким образом, Богданов К.О. и Черепанов М.В. при посредничестве Гейдарова Э.С. оглы достигли соглашения о получении и даче взятки в виде денег.

    Кроме того, В. и Гейдаров Э.С.оглы договорились, что Черепанов М.В. даст своим доверенным С. и Е., неосведомленным о его намерениях давать взятки должностному лицу, указание о регулярном перечислении на счета банковских карт Гейдарова Э.С. оглы денежные средства.

    В сентябре 2016 Гейдаров Э.С. оглы получил путем перевода от Е., действующей во исполнение указания Черепанова М.В., денежные средства в размере 12 000 рублей в качестве взятки, предназначенной Богданову К.О. за его попустительство по службе.

    Часть полученных от Черепанова М.В. денежных средств - в размере 7500 рублей Гейдаров Э.С.оглы оставил себе в качестве вознаграждения за услуги посредника во взяточничестве, остальные - в размере 4 500 рублей в этот же день перевел на счет Богданова К.О.

    Через несколько дней Гейдаров Э.С. оглы получил путем перевода от Е., действующей во исполнение указания Черепанова М.В., на счёт своей банковской карты денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве взятки, предназначенной Богданову К.О. за его попустительство по службе.

    Часть полученных от Черепанова М.В. денежных средств - в размере 5000 рублей Гейдаров Э.С.оглы оставил себе в качестве вознаграждения за услуги посредника во взяточничестве, остальные - в размере 5000 рублей в этот же день перевел на счет Богданова К.О.

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    Таким образом, в период с сентября 2016 года по февраль 2017 года, инспектор ДПС взвода по обслуживанию дорог Федерального значения роты по обслуживанию автомобильных дорог федерального и регионального значения СБ ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Амурской области Богданов К.О., руководствуясь единым умыслом и корыстной целью, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя в результате их совершения неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде посягательства на основы государственной власти, нарушения нормальной управленческой деятельности органов внутренних дел РФ, подрыва их авторитета, деформации правосознания граждан через создание у них представления о возможности удовлетворения личных нужд и интересов путем подкупа должностных лиц правоохранительных органов, и желая их наступления, получил от В. через посредника Гейдарова Э.С. оглы в значительном размере взятку в виде денег в сумме 48 000 рублей, за попустительство по службе в виде неприменения входящих в его полномочия мер ответственности, предусмотренных ч. 1 ст. 12.21.2 и ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ, в случае выявления фактов прохождения через пост ДПС ФАД «Амур» на 124 км «Подъезд к г. Благовещенску» автомобилей, используемых ООО для перевозки дизельного топлива без специального разрешения.

    2) Кроме того, в феврале 2017 года инспектор ДПС Богданов К.О., исполняя свои служебные обязанности на маршруте патрулирования, в целях проверки документов, остановил в с. Новопетровка Благовещенского района Амурской области автомобиль - бензовоз марки «HINO» под управлением водителя А. Данный автомобиль Кравцов А.Е. по устной договорённости с руководителем ООО Черепановым М.В. получил во временное пользование для транспортировки дизельного топлива в коммерческих целях.

    В ходе проверки документов Богданов К.О. выявил факт отсутствия у водителя автомобиля А. предусмотренных Приказами Министерства транспорта РФ документов, необходимых для перевозки опасных грузов, в том числе специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, что свидетельствовало о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ и влекло наложение административного штрафа.

    В этот момент сотрудник полиции Богданов К.О., умышленно, из корыстных побуждений, решил получить от лица, использовавшего в тот день в коммерческих целях бензовоз марки «HINO» через осведомленного о его возможных противоправных действиях Гейдарова Э.С.оглы взятку в виде денег за незаконное бездействие, заключающееся в умышленном неисполнении обязанностей по составлению протокола об административном правонарушении.

    С этой целью Богданов К.О. посредством своего мобильного телефона позвонил Гейдарову Э.С.оглы и предложил ему выступить посредником во взяточничестве, для чего связаться с Кравцовым А.Е., который в тот день использовал указанный бензовоз и предложить Кравцову А.Е. передать ему (Богданову К.О.) через него (Гейдарова Э.С. оглы) взятку в виде денег за заведомо незаконное бездействие.

    Имея корыстную заинтересованность и желая оставить часть денежных средств за услуги посредника лично себе, Гейдаров Э.С. оглы, согласился с предложением Богданова К.О.

    В это же время водитель автомобиля «HINO» со своего мобильного телефона позвонил Кравцову А.Е., которому сообщил о том, что от него требуют представить к проверке документы, необходимые для перевозки опасных грузов.

    Сразу после этого, Кравцов А.Е. позвонил Гейдарову Э.С. оглы, которому сообщил, что у водителя автомобиля отсутствуют необходимые документы, в том числе у него нет специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов. В ходе разговора Кравцов А.Е., достоверно зная от Гейдарова Э.С. оглы о том, что он поддерживает отношения с неизвестными ему сотрудниками ГИБДД УМВД России по Амурской области, попросил Гейдарова Э.С. оглы оказать ему содействие, а именно через знакомых сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России договориться о том, чтобы за взятку в виде денег бензовоз «HINO» продолжил дальнейшее движение без составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ и его задержания в соответствии со ст. 27.13 КоАП РФ, на что Гейдаров Э.С. оглы, имея свой корыстный интерес в разрешении этого вопроса, согласился.

    Далее, Гейдаров Э.С. оглы сообщил Богданову К.О. в ходе телефонного разговора о том, что Кравцов А.Е. перезвонил ему и сообщил о своём намерении передать через него взятку в виде денег за не составление протокола и разрешение водителю А. продолжить движение на автомобиле «HINO».

    Полученную от Богданова К.О. информацию Гейдаров Э.С. оглы передал Кравцову А.Е., а также сообщил ему о том, что за незаконное бездействие он должен перевести на счёт его (Гейдарова Э.С. оглы) банковской карты денежные средства.

    В этот же день Кравцов А.Е. своей банковской карты осуществил перевод денежных средств в размере 13 000 рублей на счёт банковской карты Гейдарова Э.С. оглы.

    Затем, Богданов К.О. получил от Кравцова А.Е. через посредника Гейдарова Э.С. оглы в качестве взятки 8 000 рублей на счет своей банковской карты путем перевода Гейдаровым Э.С. оглы. 5 000 рублей по договоренности с Богдановым К.О. Гейдарова Э.С. оглы оставил себе за услуги посредника.

    Подсудимый Богданов К.О. в судебном заседании вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ не признал полностью, полагая, что в его действиях содержится иной более мягкий состав преступления.

    Подсудимый Гейдаров Э.С.оглы в судебном заседании вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.1, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ признал полностью.

    От дачи показаний в судебном заседании подсудимые отказались.

    Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимых Богданова К.О. и Гейдарова Э.С.оглы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 291.1, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ доказанной.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Богданов К.О. являются: частичное признание вины и раскаяние в содеянном (по обоим эпизодам преступлений); беременность супруги виновного; состояние здоровья подсудимого.

    Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Гейдарову Э.С.оглы являются: признание вины и раскаяние в содеянном (по обоим эпизодам преступлений); наличие у виновного малолетнего ребенка; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

    Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

    Руководствуясь ст. ст. 308, 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ:

    Признать Богданова К.О. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ, и назначить ему наказание:

    -по ч. 2 ст. 290 УК РФ, - в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы,

    -по ч. 3 ст. 290 УК РФ, - в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

    В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить окончательное наказание в виде 04 (четырех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Взять под стражу немедленно в зале суда.

    Признать Гейдарова Э.С. оглы виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.1, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

    -по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, - в виде 02 (двух) лет лишения свободы,

    -по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, - в виде 03 (трех) лет 02 (двух) месяцев лишения свободы.

    В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить окончательное наказание в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Взять под стражу немедленно в зале суда. Срок отбытия наказания исчислять с 30 мая 2019 года.

    Взыскать с Богданова К.О. в пользу казны Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации денежные средства в размере 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 коп.

    СПРАВОЧНО:

    Черепанов М.В. в октябре 2018 года Благовещенским городским судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дал взятку должностному лицу). Ему назначено судом наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы. По совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию не отбытой части наказания по приговору Благовещенского городского суда Амурской области от октября 2016 года, назначено окончательное наказание на срок 4 (четыре) года лишения свободы.

    Кравцов А.Е. в марте 2019 года Благовещенским городским судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дал взятку должностному лицу). Ему назначено судом наказание в виде штрафа в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

    Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области.

    Расследование - СК РФ по Амурской области.

    Гособвинение в суде - Прокуратура г. Благовещенска

  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    18 минут назад

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