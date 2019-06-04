В Благовещенске вынесли приговор инспектору ДПС, бравшему взятки

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Благовещенский городской суд вынес приговор инспектору ДПС, который брал взятки. Также был осужден человек, выступавший посредником во взяточничестве.

Инспектор через посредника получал денежные суммы от гендиректора одной из компаний. Эта компания занималась перевозками в Приамурье на большегрузных автомобилях дизельного топлива. При этом в нарушение приказов Министерства транспорта РФ перевозки осуществлялись без специального разрешения. И взятки были нужны, чтобы у компании не возникли проблемы.

Инспектора приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, а его посредника – к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.