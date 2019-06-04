В Apple больше не будет iTunes

Программа iTunes в течение 18 лет существовала на «яблочных» смартфонах. Без нее работа телефонов на операционной системе iOS была невозможна.

В мае компания Apple представила новую операционную систему OS X 10.15 Catalina, в которой приложение iTunes заменили на три самостоятельных приложения.

«В ОС Catalina мы вводим новые приложения: Apple Podcasts, Apple Music и Apple TV. Пользователи смогут испытать сами, насколько расширятся их возможности за счёт приложения Sidecar, позволяющего использовать iPad как второй экран для компьютера, а также для ввода информации», — рассказал старший вице-президент компании по разработке компьютерных программ Крейга Федериги.

Приложение iTunes на протяжении многих лет было необходимым инструментом пользователей гаджетов Apple. С его помощью ещё до появления смартфонов iPhone владельцы MP3-плееров iPod синхронизировали устройства с компьютером и наполняли их музыкой. В отрыве от iTunes нельзя было использовать iPhone. Долгое время для активации и настройки смартфонов надо было подключать их к компьютеру, что осуществлялось только через iTunes.

Также при помощи iTunes Store пользователи «яблок» покупали музыку на телеыон. В программе можно слушать музыку и просматривать видеоролики, которые можно было купить или взять напрокат в iTunes Store. Как отметила NBC, все аудиозаписи, купленные через iTunes, будут доступны через приложение Apple Music, сообщает Life.