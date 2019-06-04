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Найдены все фрагменты ракеты-носителя, запущенной в декабре с Восточного

Найдены все фрагменты ракеты-носителя, запущенной в декабре с Восточного

3 июня в Якутии завершились поиски фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный. Найденные фрагменты уже вывезены из районов падения.

«На территории Алданского района обнаружены все пять фрагментов головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а». В Вилюйском районе обнаружено 16 фрагментов центрального блока ракеты-носителя», — рассказал собеседник ТАСС.

В ближайшее время части ракеты-носителя доставят на Восточный. Об этом сообщается на сайте ЦЭНКИ. Впервые при выполнении поисковых работ упор был сделан на применение беспилотных летательных аппаратов.

Во время проведения поисковых работ в местах падения фрагментов были взяты необходимые экологические пробы. В результате исследований, наличие токсичных компонентов ракетного топлива выявлено не было.

Экологические исследования осуществлялись с привлечением представителей Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН и РИАЦ Республики Саха.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благодаря запуску ракеты-носителя на целевые орбиты были успешно выведены аппараты «Канопус-В» и малые спутники. В качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса «Главкосмос» и «Главкосмос пусковые услуги» запущены 26 спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. Это японский спутник GRUS, 12 американских аппаратов Flock 3k, южноафриканский ZACube-2, испанский Lume-1, немецкие D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) и UWE-4 и 8 американских Lemur.

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#космодром #происшествия

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Комментарии
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  • Квочка

    Квочка
    1 час назад

    Так полгода прошло!!

  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    18 минут назад

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