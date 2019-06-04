Павел Прилучный, Даниил Страхов и Нелли Уварова сыграют в спектаклях «Амурской осени»

Какие спектакли покажут амурчанам в сентябре, президент «Амурской осени» Сергей Новожилов рассказал на пресс-конференции 3 июня.

17-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» в 2019 году пройдет с 14 по 22 сентября. Его назвали «Семнадцать мгновений осени». Афиша фестиваля уже готова. На сером фоне изображено дерево с летящими оранжевыми листьями и театральными масками.

«Амурская осень» в этот раз будет посвящена Году театра и 70-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем. На сегодняшний день в театральной конкурсной программе 10 спектаклей. Возможно, их будет 11.

«Наверное, 11-й мы тоже переведем из внеконкурсной программы в конкурсную. Потому что это жанр мюзикла, и пока у меня сомнения не из-за качества проекта, а из-за того, как он будет соревноваться с драматическими произведениями. Но, с другой стороны, почему бы в Год театра и не поэкспериментировать. Я имею в виду авторский спектакль Глеба Матвейчука, где он и продюсер, и автор музыки. Это «Лабиринты сна». Самый главный аргумент, чтобы перевести его в конкурс, он все-таки для семейного просмотра, очень добрая сказка», – рассказал Сергей Новожилов.

Как сообщало Амур.инфо, спектакль композитора Глеба Матвейчука поставлен по мотивам произведения Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес». Роль Красной королевы в Благовещенске сыграет Анастасия Спиридонова.

«Настя Спиридонова, которую вы хорошо знаете, – участница "Голоса" и разных шоу – у нее там роль, и она прилетает на один день. Причем дальше этот спектакль едет с другими исполнителями, а здесь мы представляем Анастасию Спиридонову», – отметил президент фестиваля.

Амурчанам покажут постановки разных жанров и направлений. Любителям серьезного театра должен понравиться спектакль Павла Сафонова «Мужской аромат».

«Раньше он назывался "Оркестр", сейчас называется "Мужской аромат". В главной роли Даниил Страхов и женская очень достойная компания ­ – Ольга Ломоносова, Анна Уколова, Инга Оболдина, Дарья Повереннова и Алиса Гребенщикова. Я давно хотел привезти этот спектакль», – рассказал Сергей Новожилов.

Также на фестивале представят спектакль «Спасти рядового Гамлета».

«Интересный, на стыке разных жанров спектакль, такой бенефис Юрия Николаевича Стоянова "Спасти рядового Гамлета". Юрий Стоянов, Татьяна Ткач, Сергей Кошонин, Алиса Гребенщикова, которая в двух спектаклях играет. Она хочет и там, и там показать себя. "Гамлетом" мы открываем программу, а "Мужским ароматом" – закрываем», – пояснил Новожилов.

Кроме этого, в программе фестиваля будут спектакли: «Загадочный уикэнд» с Аленой Бабенко, Анной Банщиковой, Романом Мадяновым, Вячеславом Разбегаевым; «Срочно выйду замуж» с Михаилом Башкатовым и Нелли Уваровой.

Спектакль «Случайное танго» с Дмитрием Миллером, Юлией Галкиной и Романом Печерским покажут не только в Благовещенске, но также в Тынде и Зее. Комедия «Ну и фрукт ТЫ!» также заявлен в программе фестиваля.

«Я посмотрел этот спектакль, он оказался очень интересным. Андрей Ургант, Лена Борщёва, которую вы все знаете по Comedy Club и по КВН, Александр Стекольников, которого вы все знаете, по "Универу. Новая общага", где у него одна из главных ролей», – сказал президент «Амурской осени».

Ожидается, что одним из самых популярных спектаклей грядущего фестиваля станет комедия «Авантюристы поневоле». «Я специально ходил на этот спектакль, чтобы пообщаться и с Пашей Прилучным, и с Александром Моховым, который является режиссером этого спектакля. Когда я выложил (пост – прим.ред.) в Инстаграме, сразу сказали, что билеты, раскупят, наверное, в один момент», – отметил Новожилов. Ожидается, что спектакль пройдет 21 сентября.

Еще амурчанам покажут спектакль «Идеальный свидетель» с Павлом Баршаком, Андреем Ильиным и Юлией Такшиной. Литовские актеры Мартиньш Вилсонс и Арнис Лицитис представят постановку «Клев». Актеры Юлия Ауг, Ольга Тумайкина и Владимир Зайцев примут участие в спектакле «Лицемеры».

Во внеконкурсной программе покажут моноспектакль Лизы Арзамасовой «Через постель». В рамках фестиваля запланирован также концерт вокального ансамбля «Чистый голос».

Стоимость билетов на спектакли в Амурской филармонии составят от 500 рублей до 3 тысяч рублей. Билеты на кинофильмы традиционно будут бесплатными и будут выдавать в кассе кинокомплекса.

«Основная площадка "Амурской осени" – город Благовещенск. В этом году 6 спектаклей у нас будут выезжать по городам и районам Амурской области, Тында и Зея тоже увидят спектакли. Основной вопрос перед министерством культуры – это пролог "Амурской осени", он был организован дополнительно за счет спонсорских средств, и у нас сейчас основной вопрос, чтобы найти эти спонсорские средства, чтобы максимальный сделать охват "Амурской осени". Я думаю, что вопрос будет решен положительно, потому что жители городов и районов с удовольствием встречаются с фестивалем и ждут его с нетерпением», – рассказала на пресс-конференции министр культуры Амурской области Ольга Юркова.