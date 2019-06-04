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В Благовещенске легковушка протаранила припаркованные автомобили (видео)

В Благовещенске легковушка протаранила припаркованные автомобили (видео)
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В Благовещенске 3 июня произошло ДТП, участниками которого стали четыре машины. Легковой автомобиль протаранил припаркованные авто.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, это случилось в 14:37 в районе дома № 70 по улице Шевченко. Люди не пострадали. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Инстаграм-аккаунт «Сканер» отмечает, что виновник аварии – автомобиль Toyota Prius Alpha. Его водитель почувствовал себя плохо или уснул. Другие участники ДТП – Nissan Sunny, Lexus и еще одна Toyota Prius Alpha.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    18 минут назад

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