В Якутии сбором дикоросов должны заниматься полицейские: обзор прессы

У экс-главы Клинского района Подмосковья арестовали имущество на 9 миллиардов, а у главы Серпуховского – на миллиард больше; треть семей в стране беднеют. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Начну сегодня с «Амурской правды», открывающейся большим репортажем Елены Павловой о стыковке двух половин российско-китайского моста. Вот никто не верил в этот мост (так написано), а его построили. А в коммунизм мы верили, а его не построили (про это не написано, тут уж я сам). Прочитав репортаж, узнаете, что полная стоимость его строительства составляет 20 миллиардов рублей. Из них 14 миллиардов – это работы на российской стороне. Вглядываясь в эти цифры, вспоминаю двух полковников, у которых в общей сложности нашли больше 21 миллиарда рублей.

«Это ж сколько в стране мостов из-за воровства не строят?!» – мелькнула не соответствующая моменту мысль. А пока она мелькала, глаза уже уперлись в другой материал.

Также в номере

В другом материале – его написала Наталья Фадеева – рассказывается о том, чем порадует нашего искушенного зрителя фестиваль «Амурская осень». Внимательно прочитал сюжеты тех пьес, что будут поставлены на наших сценах, изучил актерский состав (назову лишь нескольких: Юрий Стоянов, Даниил Страхов, Александр Мохов…) С радостью отметил, что интересно всё. С грустью отметил, что на всё не хватит ни времени, ни средств. Тем не менее грядёт очередное замечательное культурное событие. Кому как, а мне нравится, что наша область получает фестивальную встряску.

Напишут же такое

Пока изучал «Амурку», ловил укоризненные взгляды «Российской газеты»: она привыкла, что с нее мы начинаем обзор. Показав, что у нас нет табели о рангах, раскрываю главную газету страны и читаю о так называемом синдроме выгорания на работе. Оказывается, надо меньше работать, а больше отдыхать, иначе в результате постоянного напряжения, стресса, эмоционального и физического истощения можно раньше времени сыграть в ящик. Понятно, что в газете все по-научному, но я выразился более точно, изучив статью под названием «Попал под напряжение».

Также в номере

Пока переваривал статью о стрессах, мимо глаз проплыла заметка об аресте имущества экс-главы Клинского района Подмосковья ни много, ни мало на 9 миллиардов рублей (и это еще не всё подсчитали). А у главы другого района – Серпуховского – на миллиард больше! Следом за этой статьей (она называется «Гонки миллиардеров») мимо тех же глаз и другая мелькнула – о том, что арестовали главу (опять же, уже экс-) Ивановской области Конькова – тот до миллиарда не успел дотянуть.

Полный абзац

Пока отвлекался на заметки о коррупционерах (и чего отвлекался, что нового узнал?), чуть не пропустил курьезную информацию о том, как глава (пока действующий) Амгинского улуса в Якутии, заботясь о выполнении плана по сбору дикоросов, обязал заниматься этим даже полицейских. 47 организациям предписано в течение лета по мере созревания собирать дикий лук, красную и черную смородину, землянику, голубику, боярышник и бруснику. Норма выработки – по 10 тысяч рублей с каждого коллектива.

Жаль, не приведена статистика – увеличивается ли количество правонарушений, пока полицейские занимаются поисками ягодки и дикого лука. Может, правильнее было бы переименовать отдел полиции в заготконтору?

На посошок

Ну и напоследок «Комсомольская правда», рассуждающая о том, хватит ли у Украины сил, чтобы захватить Донбасс и наш Крым, рассказывающая, что Алсу с мужем грозит 7 лет тюрьмы за накрутки в «Голосе» (интересно, а посадят или не посадят?) и ставящая в известность, что треть семей в стране беднеют.

Но не только этим примечательна сегодняшняя «Комсомолка». Еще здесь есть инструкция, что делать и как вести себя, если вы украли крупную сумму денег. Об этом узнаете из интервью с бывшим инкассатором Шурманом, слямзившим однажды четверть миллиарда рублей, но попавшемся. Говорит, что со второй попытки точно б не попался. Но такой счастливый шанс выпадает лишь один раз в жизни.