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Без осадков, жарко: прогноз погоды в Амурской области на 4 июня

Без осадков, жарко: прогноз погоды в Амурской области на 4 июня
Фото: Амур.инфо

4 июня в Амурской области, по прогнозу Амурского гидрометцентра, небольшая облачность, без существенных осадков. Дует юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит 23...28 градусов.

На севере, местами по Тындинскому району, ожидается небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Юго-западный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду. Воздух прогреется до 24...29, местами – до 20 градусов.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость юго-восточного ветра составляет 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня достигнет 26...28 градусов.

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#погода

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