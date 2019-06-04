В Шимановске наказали штрафом владельца магазина

В Шимановске по решению суда был оштрафован владелец одного из магазинов. Его уличили в нарушениях: разгрузка продуктов в торговую точку велась под окнами жилых квартир.

В апреле 2019 года прокуратурой была проведена проверка по обращению жительницы Шимановска. Установили, что одному из предпринимателей принадлежит нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого дома, которое используется для эксплуатации магазина.

Магазин реализует продукты питания. Зона приемки товара, а также вход в магазин расположены с фасада дома. Поставка товаров в магазин осуществляется грузовыми автомобилями поставщиков. Разгрузка продуктов в магазин из автотранспорта ведется под окнами жилых квартир. На момент проведения выездной проверки в магазин из грузовика разгружали продукты со стороны фасада дома. А это является нарушением.

По данному факту и.о. прокурора района вынес постановление о возбуждении в отношении предпринимателя административного дела. В дальнейшем ситуацию рассмотрел суд, который наказал предпринимателя штрафом, сообщает пресс-служба администрации Шимановска.