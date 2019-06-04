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В Шимановске наказали штрафом владельца магазина

В Шимановске наказали штрафом владельца магазина
Фото: ru.depositphotos.com

В Шимановске по решению суда был оштрафован владелец одного из магазинов. Его уличили в нарушениях: разгрузка продуктов в торговую точку велась под окнами жилых квартир.

В апреле 2019 года прокуратурой была проведена проверка по обращению жительницы Шимановска. Установили, что одному из предпринимателей принадлежит нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого дома, которое используется для эксплуатации магазина.

Магазин реализует продукты питания. Зона приемки товара, а также вход в магазин расположены с фасада дома. Поставка товаров в магазин осуществляется грузовыми автомобилями поставщиков. Разгрузка продуктов в магазин из автотранспорта ведется под окнами жилых квартир. На момент проведения выездной проверки в магазин из грузовика разгружали продукты со стороны фасада дома. А это является нарушением.

По данному факту и.о. прокурора района вынес постановление о возбуждении в отношении предпринимателя административного дела. В дальнейшем ситуацию рассмотрел суд, который наказал предпринимателя штрафом, сообщает пресс-служба администрации Шимановска.

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#суды #торговля #Шимановск

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Комментарии
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  • Asd456

    Asd456
    3 часа назад

    Очень хорошая новость, приятно даже. А можно сделать публичные штрафования и показывать на площади? Вывоводить чиновников, коммерсантов и прилюдно штрафовать очень было бы интересно и чувства морального удовлетворения наполняли наши сердца.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Интересно, в стране можно вести дело=бизнес ничего не нарушая? Даже в центре Благи можно насчитать немало торговых точек: продуктовых, алко-баров, и т.д. которые делают тоже самое, что и шимановский владелец магазина.

  • vitaliysazonov

    vitaliysazonov
    18 минут назад

    Скоро лето и вы хотите выглядеть рельефным, подтянутым и с прессом вместо пуза ? теперь это возможно всего за 7 дней да ещё ничего не делая (без диет и спорта)! Опробовал лично: пузо уходит само собой и проступают кубики уже через неделю и делать ничего не надо да и цена вопроса копеечная. Вот сами почитайте --- http://gg.gg/msblog

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