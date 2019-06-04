Гороскоп на 4 июня: Стрельцы во власти эмоций, Львы разочаруются в близких

Восход Солнца: 04:22

Заход Солнца: 20:33

Солнце в Близнецах.

Овен. День, неблагоприятный для путешествий, поездок и командировок. Автолюбители должны быть особенно внимательны на дорогах. Возможен сумбур в чувствах и не всегда обоснованный оптимизм, стремление к переменам. Неуравновешенность и раздраженность будут главными преградами для работы и контактов. Обратите внимание на здоровье, не следует перенапрягать зрение. Вторую половину дня посвятите отдыху в спокойной обстановке.

Телец. День символизирует выбор цели, концентрацию энергии и усиления внешнего влияния. Вторник может принести Тельцам необъяснимую тревогу, ощущение раздвоения, просчеты, обманы. Велика вероятность инфекционных заболеваний. Звезды предупреждают вас о том, что чрезмерные чувствительность и доверчивость могут стать причиной многих страданий. Постарайтесь найти в себе точку опоры, не поддавайтесь чрезмерному влиянию окружающих людей на вашу психику, мировоззрение, профессиональную деятельность и духовные устремления. Будьте сильнее, сделайте шаг к совершенству.

Близнецы. День покаяния, нравственного очищения, получения информации. Сегодня лучше всего отрешиться от ежедневных забот, навестить нуждающихся в вашей помощи и поддержке людей. День неблагоприятен для рискованных предприятий.

Рак. Звезды по-прежнему расположены неблагоприятно, они указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте тяжелой физической работы. Сократите общение, особенно с малознакомыми людьми. Вероятны серьезные затруднения в новых делах или переосмысление намеченных целей. Суетливость или большой объем работы может значительно снизить ваш жизненный тонус.

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Лев. Любовное свидание или неблаговидный поступок партнера принесут некоторое разочарование женщинам-Львам. Считается,что этот день благоприятен для приворота или борьбы с плотскими страстями.Не исключено, что мужчинам-Львам удастся успешно справиться с неожиданно возникшими проблемами.

Дева. Активный, творческий день. Сегодня Девам не стоит отвлекаться на мелочи. Сосредоточьтесь на главном. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью. День обещает стать благоприятным для дальнейшей деятельности. Полезны групповые занятия, общение с друзьями. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя.

Весы. Этот день может внести сумятицу в мысли и поступки. Вам помогут трезвый взгляд на вещи и творческий подход к решению любой проблемы. Близкие люди не будут сомневаться в вашей правоте и окажут вам поддержку.

Скорпион. День несет только приятные хлопоты. Вашей репутации и независимости ничего не угрожает. Но нельзя успокаиваться, чтобы не стать уязвимым. Не злоупотребляйте своим положением. Смените свой повышенный тон в общении с детьми.

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Стрелец. Сегодня возможен эмоциональный всплеск. Целый букет неожиданных событий и известий способен даже вас сбить с толку. Вы не будете успевать следить за всем происходящим, все обдумывать, делать выводы. К концу дня вы сможете во всем разобраться и даже использовать ситуацию в свою пользу.

Козерог. Сегодня вас ждет обычный трудовой день. Существующее положение вещей будет соответствовать вашему представлению и пониманию. Ваш труд со временем принесет хорошие результаты. Даже возникшие проблемы не смогут изменить вашего настроения. Сконцентрируйтесь на главном, постарайтесь не замечать суеты и волнений окружающих вас людей.

Водолей. Неблагоприятное расположение звезд предупреждает о неудачах в общении, неприятных известиях или проблемах с близкими людьми. Новые знакомства, скорее всего, принесут усталость и разочарование. Особенно это касается женщин-Водолеев. Мужчинам-Водолеям не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности – напряженные усилия не принесут значительного результата. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и объективная оценка ситуации помогут сломить негативные тенденции дня. Сны следует истолковывать наоборот.

Рыбы. В решении проблем вероятны серьезные затруднения,однако звезды не советуют останавливаться или сворачивать с избранного пути лучше довести дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство, любовь вероятна так же, как и ненависть.

Астролог: Вальдемар Небоходцев